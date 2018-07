Constitución y Justicia pueden ver reforma judicial, opinan expertos

El ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola y el ex fiscal supremo adjunto Avelino Guillén saludaron este martes la decisión del Congreso de declarar en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por un periodo de nueve meses. La norma fue aprobada anoche con 107 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

"Esto quiere decir que se pueden conseguir consensos cuando hay la voluntad de hacerlo. Eso destacaría. Ojalá en la solución de estos problemas podamos conseguir estos consensos, no solo en el tema de la administración de justicia, sino en otros problemas que tiene el país", señaló Óscar Urviola.

En palabras de Avelino Guillén, esa es una medida inicial e indispensable para iniciar un proceso de reforma del sistema judicial. "Todo este caos se origina en los graves problemas que viene padeciendo el CNM", comentó.

Sobre qué aspectos de la reforma debe debatir el Congreso, Avelino Guillén mencionó como medidas urgentes: renovación total de los magistrados en funciones, modificar los procesos de selección y nombramiento de jueces y fiscales, fortalecer los órganos de control, establecer un régimen disciplinario para los abogados, pues el mayor número de procesos terminan por prescripción y no por sentencia.

Avelino Guillén refirió que los jueces no están comprometidos con su trabajo y por más reformas que se den esto no cambiará un ápice si no se trabaja primero el capital humano y luego el aspecto de la institucionalidad. Por ello dijo que la reforma debe partir de cero y no de manera apresurada. "Si vamos a hacer algunos parches, en unos años se volverá a presentar esta situación", añadió.

En ese sentido, Óscar Urviola consideró que una reforma integral debe incluir a las universidades. "Gran parte de este problema lo tienen los abogados que se forman en facultades de Derecho que han proliferado y expedido títulos sin ningún criterio que garantice la calidad y menos el comportamiento ético", indicó.

Una propuesta de Urviola es que la Academia de la Magistratura se integre al CNM como la académica de donde salgan los futuros jueces y fiscales, y no que sean organismos divorciados.

—Que Justicia y Constitución se integren—

Óscar Urviola también subrayó que lo más aconsejable es que la reforma judicial se haga en dos legislaturas ordinarias. "La aprobación en una primera legislatura ordinaria va a dar la posibilidad de que se abra un debate nacional, no solamente en el seno del Congreso, sino en universidades, colegios de abogados y la sociedad en general", manifestó.

Señaló que la aprobación en un referéndum, mecanismo constitucional que podría evitar la segunda legislatura, "es peligrosa porque la gente solo va tener que responder sí o no, y no se va a debatir, cuando de lo que se trata es de recoger aportes".

Ambos coincidieron en que las comisiones de Constitución y Justicia deberían encargarse de este debate de manera coordinada. "Las dos comisiones están integradas por parlamentarios que tienen el deseo de trabajar, podrían integrarse. Los titulares de estos grupos podrían alternarse en la presidencia, esas técnicas existen en un sistema democrático", indicó Urviola.

Puntualizó que lo importantes es que trabajen para conseguir buenos resultados y prontamente.

Peruanos por el Kambio y el Frente Amplio han cuestionado el proyecto de ley que plantea que la Comisión de Constitución, que preside Fuerza Popular, se encargue de la reforma judicial.

MÁS EN POLÍTICA: