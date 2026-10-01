Tras dos horas de sesión, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no logró alcanzar un consenso para aprobar o rechazar el predictamen sobre el pedido de facultades del Ejecutivo, en el segundo día de debate, y dispuso una pausa a la discusión (cuarto intermedio). El grupo de trabajo volverá a sesionar este jueves a partir de las 2 pm.

El cuarto intermedio les permitirá evaluar los tres textos sustitutorios presentados hasta este miércoles por las bancadas de Renovación Popular, Buen Gobierno y Partido Cívico Obras, como alternativas al predictamen original, que recomendaba archivar la solicitud del Gobierno para legislar durante 120 días.

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Las propuestas contemplaban distintos plazos y un número reducido de materias respecto del planteamiento inicial, con el propósito de generar aceptación y abrirle paso a un posible consenso al interior de la comisión.

Sin embargo, al cierre de esta nota, no había señales de un acuerdo entre las fuerzas políticas ni de una convocatoria para reanudar la sesión en la que se debatía el predictamen.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec

Planteamiento legislativo

El primer texto formulado por Renovación Popular aborda cuatro ejes entre los cuales destaca la seguridad ciudadana, prevención contra el fenómeno El Niño, reactivación económica y modernización.

Dentro de estas materias generales, se encuentran otras submaterias que tienen que ver con obras y servicios por impuestos; vivienda y saneamiento; materia laboral y promoción del empleo. El tiempo también es por 120 días calendario.

En el caso del texto del Buen Gobierno, la bancada se centró en las materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

La agrupación alegó que su propuesta tiene por objeto de delegar facultades al Ejecutivo solo por el plazo de 90 días calendario.

El último texto sustitutorio fue formulado por el Partido Cívico Obras. En su contenido, la agrupación planteó el otorgamiento de facultades en temas de seguridad ciudadana, simplificación; desarrollo productivo; facilitación del comercio; reforma estructural; y vivienda.

Si bien no se contempla la prevención del fenómeno El Niño en esas materias, el contenido resaltó la entrega de facultades al Indeci para disponer y ejecutar de manera directa la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante los 15 días calendario contados desde la ocurrencia de una emergencia o desastre.

Coincidencias

El planteamiento original de Fuerza Popular contempla ocho materias, entre las que destacan seguridad ciudadana; micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo; simplificación administrativa; desarrollo productivo; tributaria; reforma estructural y vivienda.

Del análisis de las propuestas se pudo identificar que Renovación Popular coincide con tres materias; Buen Gobierno, con dos; y Obras, con seis. Sin embargo, en este último caso, una de las materias, el FEN, no está especificada taxativamente.

Tras el análisis y estudio realizado por la Comisión de Constitución, el siguiente paso será que Avendaño ponga a consideración de la mesa el texto que adoptarán como incorporación o modificación del dictamen original, una vez que se reanude la sesión.

Paralelamente a este asunto, el senador Alfonso López Chau indicó a la prensa que este miércoles su agrupación, Ahora Nación, junto con Juntos por el Perú y Obras, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, para definir alguna alternativa sobre las facultades.

En tal sentido, afirmó que las agrupaciones presentarían nuevas propuestas y coordinarían para impulsar un nuevo texto de consenso ante la Comisión de Constitución.

Agregó que tendrían plazo hasta este viernes para su presentación.

Debate parlamentario

Durante el curso de la sesión del miércoles, Avendaño culminó con la exposición del predictamen que recomienda rechazar el pedido de facultades del Ejecutivo.

En rigor, refirió que las ocho materias planteadas son generales, inconsistentes y carecen de precisiones.

En su dictamen resaltó que “se aprecia que un alto porcentaje de las materias y submaterias que se solicitan pueden ser reguladas con normas del Ejecutivo”. En otras palabras, que el Gobierno podría combatir la ola criminal y el fenómeno El Niño sin ninguna facultad delegada.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec

Acabada la exposición, se registraron algunos incidentes entre los propios diputados por dos motivos: el primero, por el retraso en la aprobación del pedido; y el segundo, por el poco rigor y especificidad de las materias planteadas.

Fernando García, de Buen Gobierno, y Arturo Alegría, de Fuerza Popular, protagonizaron un intercambio de palabras a raíz de la advertencia de que al Ejecutivo “se le está acabando la paciencia” por el retraso de las facultades.

“La política es gestos y cuando la presidenta de la República sale a la opinión pública nacional e internacional a decir que se le está agotando la paciencia, hay un mensaje intrínseco en esa declaración. O sea: ‘me estoy cansando’. Aquí nadie se niega a discutir los temas importantes, a modificar las normas o leyes; pero hagámoslo a través de las comisiones ordinarias”, dijo García.

A su turno, Alegría respondió que la presidenta “fue clara al decir que cualquier acción que vaya a tomar el Ejecutivo será dentro del marco constitucional”.

“La presidenta está haciendo un llamado de atención porque la [poca] paciencia no solamente del Ejecutivo, sino de la ciudadanía, es por el dictamen retrasado por esta comisión más de 30 días”, refirió.

En tanto, Rossana Alayza, del Buen Gobierno, criticó a su colega Flor Meza (FP), quien en la víspera la cuestionó por acudir a las comisiones únicamente para grabar videos y luego retirarse.

“A diferencia de usted, tengo tres proyectos de ley. [...] Tienes solo uno y además soy vocera”, dijo Alayza.

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Al respecto, Meza contestó que la diputada “se equivocó de bancada porque parece más de Juntos por el Perú porque se opone a todo”.

Entre tanto, Roxana Rocha, de Renovación Popular, adelantó que su agrupación en el Senado solo decidirá en dos temas importantes: fenómeno El Niño y seguridad ciudadana. “Son 8 votos de los senadores donde le darán tranquilidad y compromiso político”, dijo.