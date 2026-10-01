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Resumen

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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
Por Erik Rivera

Tras dos horas de sesión, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no logró alcanzar un consenso para aprobar o rechazar el predictamen sobre el pedido de facultades del Ejecutivo, en el segundo día de debate, y dispuso una pausa a la discusión (cuarto intermedio). El grupo de trabajo volverá a sesionar este jueves a partir de las 2 pm.

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