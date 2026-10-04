Las Elecciones Regionales y Municipales de este 4 de octubre será clave para definir a las próximas autoridades municipales de Lima Metropolitana para el periodo 2027-2030.

De acuerdo con los resultados del conteo rápido de Datum, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se ubica en el primer lugar de las preferencias electorales con 31.2%. En tanto, Francis Allison, de Avanza País, se posiciona en el segundo puesto, con 25.2%, según los resultados preliminares.

Los resultados permiten conocer las primeras tendencias de la votación en la capital. Sin embargo, estos datos no constituyen resultados oficiales ni reemplazan el cómputo de actas que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Quién va ganando en las elecciones para la Alcaldía de Lima?

( 31.2% ) Primer lugar: Rafael López Aliaga – Renovación Popular.

) Primer lugar: – Renovación Popular. ( 25.2%) Segundo lugar: Francis Allison - Avanza País.

Segundo lugar: - Avanza País. ( 15.9% ) Tercer lugar: Carlos Bruce - Somos Perú

) Tercer lugar: - Somos Perú (8.7%) Cuarto lugar: Daniel Urresti - Podemos Perú

Los porcentajes y las posiciones se actualizarán conforme se conozcan los resultados del conteo rápido.

Como se recuerda, el último simulacro de Datum publicado antes de los comicios ubicaba a López Aliaga con 29,6% de votos válidos y a Carlos Bruce con 17,2%.

La elección de la próxima autoridad metropolitana se desarrolla en un contexto de importantes desafíos para la ciudad. Seguridad ciudadana, transporte público, infraestructura, comercio informal y gestión de los servicios municipales figuran entre los principales problemas que deberá afrontar la administración entrante.

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales de las elecciones en Lima?

Luego de la difusión del conteo rápido de Datum, la atención estará puesta en el avance del escrutinio oficial de la ONPE. Este organismo electoral publicará los resultados conforme se procesen las actas provenientes de los diferentes distritos de Lima Metropolitana.

Es importante precisar que el conteo rápido y el cómputo oficial son procesos distintos. Mientras el primero ofrece una estimación estadística de los resultados, el segundo determina la votación registrada en las actas electorales y permite establecer oficialmente quién ganó la elección.

Sigue EN VIVO el conteo rápido de Datum para la Alcaldía de Lima y revisa las actualizaciones de los resultados de las Elecciones Municipales 2026.