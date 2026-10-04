Las Elecciones Regionales y Municipales de este 4 de octubre serán clave para definir a las próximas autoridades subnacionales, como es el caso del alcalde de Lima Metropolitana para el periodo 2027-2030.

Por la noche, América Multimedia difundirá los resultados del conteo rápido de Datum Internacional. Será horas horas después de dar a conocer el flash o sondeo a boca de urna tras el cierre de las mesa de sufragio a las 5 de la tarde.

Un total de 26 partidos políticos buscan llegar a la Municipalidad de Lima: 24 con candidatos a alcaldes y dos con postulantes a primeros regidores.

El conteo rápido no constituye el resultados oficial ni reemplaza el cómputo de actas que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Vamos a abrir nuestra página de resultados desde las 5:00 p.m. Hemos analizado que es peor esperar hasta las 8:00 p.m. y tener una caja oscura. Entonces, mejor abrir las puertas virtuales para que la ciudadanía y las organizaciones políticas puedan ver cómo van ingresando las actas en las diferentes regiones”, detalló a El Comercio el jefe interino de ONPE, Bernardo Pachas.

La elección de la próxima autoridad metropolitana se desarrolla en un contexto de importantes desafíos para la ciudad. Seguridad ciudadana, transporte público, infraestructura, comercio informal y gestión de los servicios municipales figuran entre los principales problemas que deberá afrontar la administración entrante.

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales de las elecciones en Lima?

Luego de la difusión del conteo rápido de Datum, la atención estará puesta en el avance del escrutinio oficial de la ONPE. Este organismo electoral publicará los resultados conforme se procesen las actas provenientes de los diferentes distritos de Lima Metropolitana.

Es importante precisar que el conteo rápido y el cómputo oficial son procesos distintos. Mientras el primero ofrece una estimación estadística de los resultados, el segundo determina la votación registrada en las actas electorales y permite establecer oficialmente quién ganó la elección.

Sigue EN VIVO el conteo rápido de Datum para la Alcaldía de Lima y revisa las actualizaciones de los resultados de las Elecciones Municipales 2026.