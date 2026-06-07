Unos 27 millones de peruanos están habilitados para acudir a las urnas este domingo 7 de junio y así elegir al próximo presidente de la República. La jornada de votación, de esta segunda vuelta, se desarrollará desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m., en miles de locales distribuidos a nivel nacional.

La encuestadora Ipsos Perú publicará su conteo rápido integral de las actas a las 8 de la noche.

En esta nota podrás conocer todas las cifras que serán difundidas por Latina Televisión. Ipsos Perú realiza su conteo rápido junto a la Asociación Civil Transparencia y su aliado NDI.

Durante el balotaje los peruanos elegirán entre los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) al próximo presidente de la República, que jurará al cargo el 28 de julio.

Sigue aquí la cobertura especial de El Comercio durante esta jornada electoral clave:

El conteo rápido es una metodología que permite proyectar resultados electorales a partir de una muestra representativa de actas de votación.

A diferencia de los sondeos a boca de urna, que se basan en declaraciones de los votantes, este sistema utiliza datos recogidos directamente de las actas oficiales, lo que le otorga un mayor nivel de precisión.

Este domingo a las 6 de la mañana se abrirán todos los locales de votación para el ingreso de los miembros de mesa y, de esta manera, a partir de las 7:00 a. m. la ciudadanía pueda empezar a emitir su voto, anunciaron ambas autoridades electorales. pic.twitter.com/ns0LIr4VQE — JNE Perú (@JNE_Peru) June 6, 2026

Si bien el conteo rápido ofrece una aproximación confiable, los resultados oficiales serán publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada del cómputo definitivo de los votos.

Con el cierre de las mesas y la difusión del conteo rápido, el país entrará en una etapa clave para conocer el rumbo político de los próximos años, a la espera de los resultados oficiales que confirmarán la decisión de los electores.

ONPE dispone facilitar ingreso de encuestadores para el día de la votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que se brinden las facilidades para que el ingreso de los representantes de las empresas encuestadoras a los locales de votación, durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio.

La medida se da con la finalidad de “garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral y el respeto de los derechos de participación y fiscalización reconocidos por la normativa electoral vigente”.

En un memorándum, fechado el 2 de junio, la ONPE instruyó a los jefes de sus oficinas descentralizadas (ODPE) a adoptar las medidas para que los coordinadores de local de votación y el personal bajo su jurisdicción cumplan con otorgar los accesos necesarios a las empresas encuestadoras autorizadas, observadores electorales nacionales e internacionales, medios de comunicación, personeros, entre otros.

“Se deberá facilitar el ingreso a los locales de votación de las personas debidamente acreditadas por las entidades competentes”, precisa el documento.

Se subraya que el personal responsable deberá verificar la acreditación correspondiente y brindar las facilidades necesarias para el ejercicio de sus funciones, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación electoral.

“Las actividades realizadas por observadores, encuestadoras, representantes de la prensa, personeros u otras personas acreditadas deberán desarrollarse sin interferir con las funciones de los miembros de mesa ni con el normal desarrollo de la votación, escrutinio, repliegue del material electoral o cualquier otra actividad propia del proceso electoral”, se lee en el documento.