Este domingo 12 de abril, Datum Internacional dará a conocer su conteo rápido de las actas tras las elecciones generales 2026, una herramienta que permitirá conocer las tendencias del resultado electoral.

Los resultados serán difundidos por América Televisión, en una jornada en la que los peruanos elegirán al presidente y vicepresidentes de la República, diputados, senadores y representantes ante el Parlamento Andino.

El conteo rápido es una metodología que permite proyectar resultados electorales a partir de una muestra representativa de actas de votación.

En Canal N, Urpi Torrado, CEO de Datum, dijo que la hora para la emisión del conteo rápido dependerá mucho de cuanto demoren los miembros de mesa en terminar con su labor.

En #CuentasClaras, Urpi Torrado, gerenta general de Datum, indicó que a las 5 p.m. de este domingo 12 de abril se dará el flash electoral por América Multimedia y Canal N: "Vamos a tener el resultado de la elección presidencial, del Senado y diputados"



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A diferencia de los sondeos a boca de urna, que se basan en declaraciones de los votantes, este sistema utiliza datos recogidos directamente de las actas oficiales, lo que le otorga un mayor nivel de precisión.

Para el conteo rápido, los encuestadores estarán en los centros de votación, esperarán el conteo en las mesas, copiarán el acta en un software y lo transmitirán en tiempo real al centro de cómputo instalado en América Televisión.

Si bien el conteo rápido ofrece una aproximación confiable, los resultados oficiales serán publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada del cómputo definitivo de los votos.

En estas elecciones, aproximadamente 27 millones de peruanos están habilitados para acudir a las urnas. La jornada de votación se desarrollará desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m., en miles de locales distribuidos a nivel nacional.

El proceso se lleva a cabo en un contexto político marcado por la fragmentación de candidaturas y una intensa campaña electoral, en la que los postulantes han recorrido el país con propuestas centradas en temas como seguridad ciudadana, reactivación económica y reformas institucionales.

Con el cierre de las mesas y la difusión del conteo rápido, el país entrará en una etapa clave para conocer el rumbo político de los próximos años, a la espera de los resultados oficiales que confirmarán la decisión de los electores.