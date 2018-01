Continúan fricciones entre bloques de Keiko y Kenji Fujimori

El que Alberto Fujimori saliera de la clínica horas después de haberse difundido un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular –en el que criticaron la forma como se dio el indulto al ex presidente– no fue una coincidencia; fue un mensaje, según fuentes del sector de Kenji Fujimori. Y ahora que el ex mandatario ha sido dado de alta, en el interior del fujimorismo no se sabe qué pasará en Fuerza Popular ante los roces entre las facciones lideradas por los hermanos Keiko y Kenji Fujimori.

Las pugnas entre ambos grupos se han dado hasta por las fotos tomadas por los hermanos. Desde la facción ‘keikista’, resaltaron que su lideresa tomó una foto familiar en la casa donde residirá su padre –en la que sale junto a sus hermanos–, mientras Kenji solo optó por los ‘selfies’ con su padre.

Eso indicaron fuentes de la facción de Keiko porque, ante los medios, los voceros de la bancada, Daniel Salaverry y Héctor Becerril, seguirán –al menos por unos días más– en silencio. Este Diario intentó recoger su testimonio: Salaverry dijo que está “guardando prudente silencio” y Becerril que estaba fuera de Lima (aunque no ha dejado de tuitear).

En estos días, solo declarará la tercera vocera, Milagros Salazar. “La estrategia es guardar silencio y que los otros [el bloque de Kenji] sigan embarrándola”, dijo una fuente.Los únicos congresistas que salieron a pronunciarse sobre el alta médica del condenado ex presidente fueron Luz Salgado, Karina Beteta y Cecilia Chacón, aunque sus mensajes fueron dirigidos a Keiko Fujimori.

“La lideresa actual de Fuerza Popular es Keiko y para quienes no acepten este liderazgo hay elecciones internas que son supervisadas por la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones”, señaló Chacón.

Hasta ayer, congresistas como Yesenia Ponce, Tamar Arimborgo, Mártires Lizana, Carlos Ticlla y Glider Ushñahua han ratificado su lealtad a Keiko Fujimori, desmintiendo versiones periodísticas de que estaban entre los diez legisladores que se irían a la facción de Kenji. Pese a ello, aún existe preocupación respecto a otros tres parlamentarios: Lucio Ávila (Puno), Federico Pariona (Junín) y Luis Yika (La Libertad).

“Es difícil determinar lealtades ahora. Días antes de la votación de la vacancia, [Guillermo] Bocángel [de la facción de Kenji] estaba al lado de Keiko pidiendo unión y jurando lealtad”, dijo una fuente.

En este grupo ha cobrado expectativa lo que se pueda fallar sobre el indulto en entes como el Tribunal Constitucional. Cuando preguntamos por la acusación constitucional contra cuatro magistrados (se pide la destitución de uno y la suspensión por un mes de otros tres), que está pendiente de verse en el pleno, nos dijeron que todo está en ‘stand by’. “Ahora ya no tenemos los votos asegurados, ¿no?”, señalaron las fuentes.

También han quedado paralizados los proyectos que Miguel Elías Ávalos viene preparando desde hace meses. El legislador tenía planeado presentar ayer dos iniciativas: una para restituir la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993 y otra declarativa para pedir que el Perú se retire de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que hace una semana expresó su rechazo al indulto a Fujimori.

—Ellos continúan—

Kenji Fujimori mantendrá silencio hasta la próxima semana. Abordado ayer por Canal N, se limitó a decir que tenía “muchas emociones contenidas”.

Quienes sí declararon fueron sus colegas. Bienvenido Ramírez aseguró que en Fuerza Popular existen muchos congresistas “que no querían el indulto a Fujimori”. “Esos congresistas usaron el nombre e imagen de Fujmori en su campaña y ahora dicen que no les gustó el mecanismo del indulto”, se quejó a El Comercio.

Ramírez no confirmó si él coordinó los afiches que aparecieron en su región Tumbes en los cuales se agradecía al presidente Pedro Pablo Kuczynski por el indulto. “Que sigan las críticas, a nosotros no nos va a atropellar ninguna mototaxi”, agregó.

Anunció que, después de recuperar su salud, Alberto Fujimori será consejero político. Sin embargo, sus colegas Guillermo Bocángel y Lizbeth Robles lo contradijeron. Afirmaron que el ex mandatario “ya no está para esas actividades”, pues “quiere retirarse de la política”.

Fuentes allegadas a Alberto Fujimori indicaron que este fin de semana solo recibirá visitas de su familia. Sobre la casa donde permanecerá, el ex congresista Alejandro Aguinaga precisó que el alquiler es financiado por un grupo de amigos del ex presidente. Algunos han mencionado a los familiares de los fallecidos Germán Kruger Espantoso y Roberto Makino Makino, quienes fueron muy cercanos a Fujimori y colaboraron con su estadía en Chile en el 2005. Otras fuentes indican a la fujimorista Ana María Cárdenas en las coordinaciones del alquiler de la casa de La Molina. Intentamos comunicarnos con ella, a través de sus redes sociales, pero no tuvimos éxito. En el 2013, ella fue detenida por intentar ingresar un celular a la celda de Fujimori en la Diroes.

MÁS EN POLÍTICA...