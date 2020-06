Las declaraciones de funcionarios del Estado siguen hilando el caso ‘Richard Swing’, aunque con puntadas enrevesadas. Esta vez, les tocó ocupar el banquillo de citados a Mirian Morales, Karem Roca y Fredy Huatuco, secretaria general del despacho del presidente Martín Vizcarra, asistente administrativa de este despacho, y asistente de la Secretaría General del Ministerio de Cultura, respectivamente. Huatuco ocupó este cargo cuando Jorge Apoloni fue titular de esa secretaría.

Las citas a Morales y Huatuco se dan en el marco de la indagación que sigue la Comisión de Fiscalización a funcionarios públicos por la contratación de Richard Cisneros –conocido como ‘Richard Swing'– en el Ministerio de Cultura. Estos nueve contratos sumaron, en total, S/175.400. La comisión cuenta con una serie de citaciones para determinar en qué nivel del Ejecutivo partieron los contratos de Cisneros con el Estado.

Morales vs. Swing

Morales, quien fue designada como secretaria general del despacho de Vizcarra el 24 de marzo del 2018, inició su presentación ante el Congreso negando cualquier vínculo o relación con el cantante Cisneros. El nombre de la funcionaria fue mencionado por el artista hace dos semanas, cuando se le preguntó cuántas veces acudió a Palacio de Gobierno, y a partir de ahí colegir cómo se dieron sus contrataciones.

Como era de esperarse, las primeras preguntas a la funcionaria del Estado apuntaron a cuándo conoció a Cisneros y bajo qué circunstancias.

“El día que puedo dar fe que lo conocí [a Cisneros] fue el 28 de junio de 2018. Se convocó al señor porque había solicitado en reiteradas veces para alcanzar proyectos de comunicación. El despacho lo consideró a bien y se le citó para ese día”, declaró Morales.

Uno de los detalles en que se ahondó fue cuáles fueron los temas de los que se habló en esta reunión en Palacio de Gobierno. “De la reunión se trataron dos temas: uno de marketing político, y al final mencionó tener conocimiento de presuntos hechos de corrupción en el Instituto Peruano de Deporte (IPD). Le mencioné que si tenía algo concreto se acerque a las entidades competentes. No se coordinó ninguna reunión”, mencionó Morales.

Otro dato que agregó Morales en su presentación fue que además de esta reunión del 28 de junio del 2018, vio a Cisneros en la reunión que se organizó en Palacio el 28 de julio del 2018. Solo un mes después de este primer encuentro. Según la funcionaria del despacho de Vizcarra, solo tuvieron un intercambio cordial de saludos. Morales se plantó en su afirmación: solo había visto a ‘Richard Swing’ en dos ocasiones.

Sin embargo, la declaración brindada por Morales se contradice con lo que dicho por Cisneros hace dos semanas. Según su versión, su primer contacto con la secretaria general del presidente ocurrió el 2 de abril de 2018, cuando se tomó juramento al primer gabinete ministerial de Vizcarra.

(Foto: Mario Zapata/GEC)

“Yo fui a buscar a la señora Mirian Morales porque quise hablar con ella...nosotros nos conocimos en el coctel de celebración del primer gabinete de Vizcarra [2 de abril 2018]. Intercambiamos ideas, estuve en la juramentación también invitado por ser parte de una campaña donde hemos trabajado arduamente. Al conversar con Morales tenía dos proyectos: uno para ser parte del grupo de asesores presidenciales de Vizcarra. Tuvimos una reunión donde le expliqué algo de lo que conocía, de mi experiencia en marketing político, liderazgo transformador, pero no me tomaron porque había que tener un título y eso bloqueó mi trabajo”, dijo Cisneros.

A su turno, Morales respondió que no recuerda si en esta juramentación conoció a Cisneros. “La verdad, no recuerdo, puede ser posible. Esa juramentación se hizo en el patio de Palacio y asistieron entre 500 personas. Saludé a varias personas. Pero no lo recuerdo”, argumentó.

La pregunta sobre cómo llegó Richard Cisneros hasta los niveles superiores del Ejecutivo siguió planteándose, y Morales ensayó una respuesta.

“Cuando se inicia el gobierno de Vizcarra, nos dio un lineamiento de trabajo a todos los ministerios y despacho, y era escuchar a las personas. Darnos tiempo para recibir propuestas, aportes. Entonces, hemos hecho eso desde el despacho, secretarías, un vuelco de la oficina de atención al ciudadano. El que se acerque, siempre va a ser atendido. Se registra y se ve. En ese marco, el señor [Cisneros] hace esas comunicaciones. Ese día, en un lapso de dos horas y media, recibí no solo a Cisneros, sino 5 personas más”.

Antes de pasar a otras preguntas, Morales se reiteró: que conoció a Cisneros el 28 de junio del 2018 y que fue “en base a sus llamadas y solicitudes” que se le respondió y se aceptó tener la reunión. “De ello yo me hago responsable...en el marco de mis funciones acepto que vaya”, declaró.

Camino al ascenso

Una de las versiones que dio Cisneros hace dos semanas fue confirmada en esta sesión por Morales: el pedido que formuló para ser asesor del presidente Vizcarra.

“Cisneros deslizó (su deseo de ser asesor). Se conversó las propuestas, nos da recomendaciones, él hablaba de la posibilidad de hacer una canción y menciona su expectativa de querer ser asesor del presidente. Le dije que hay procedimientos, requisitos, le expliqué que hay una comisión consultiva, ad honorem, también personal técnico. Pero, no hubo ofrecimiento”, declaró.

(Foto: Mario Zapata/GEC)

Niega contactos

Entre las preguntas formuladas por los congresistas, que incluyeron si ella hubiese contratado a Cisneros o el trabajo de sus familiares en el Estado, se incidió en las relaciones que tiene Morales con otros funcionarios del Gobierno. Sin embargo, negó todo vínculo.

Negó, por ejemplo, tener alguna relación de afinidad o amistad con Jorge Apolonio, que con Karem Roca solo las une un vínculo laboral y de coordinación. Además, que no hizo el enlace de Cisneros con la exministra de Cultura Patricia Balbuena ni Karem Roca. Finalmente, dijo que no hubo una solicitud por parte de Balbuena para la contratación.

“Karem Roca despacha con el presidente. No sabía que tuvo una reunión [con Cisneros] en octubre, lo conocí en los medios”, dijo Morales. “Él [Cisneros] hace el ofrecimiento de sus proyectos, se toma conocimiento y nada más”, agregó.

Mirian Morales comentó también que cuando el caso de Richard Cisneros se dio a conocer en los medios de comunicación lo comentó con el presidente Vizcarra.

A diferencia de la citación a Mirian Morales, el interrogatorio a Karem Roca se realizó bajo reserva.

Oficina en el Ministerio de Cultura

Fredy Huatuco, quien fue asistente de la Secretaría General del Ministerio de Cultura en la gestión de Jorge Apoloni, dijo que la asesora que atendía las contrataciones por terceros era Claudia Tejada. “La Secretaría General hacía el requerimiento y también da la conformidad”, declaró.

Detalló también que a Cisneros lo vio unas 4 a 5 veces en la Secretaría Genera, posterior a la primera contratación. Luego, que lo vio en eventos que organizaba el Ministerio de Cultura y en los que Cisneros se encargaba de animar y convocar a los trabajadores.

“Al señor en los primeros servicios se le asignó una oficina en el piso 3 de la sede central del Ministerio de Cultura. Esas 4 o 5 veces se reunió con el secretario general, el secretario Jorge Apoloni. Era una oficina pequeña. Era una computadora, su escritorio, una silla, era muy simple, no tenía más cosas, colindaba con la oficina de imagen del ministerio. Por el tiempo que estuvo contratado por secretaría general [tuvo esa oficina]”, confirmó Huatuco.

Finalmente, informó que el perfil y revisión de documentación estaban a cargo de Claudia Tejada. “El TDR lo firma el secretario general, los asesores no manejan el sistema y tampoco lo firman. En ese entonces había tres asesores de la secretaría general, uno de ellos Claudia Tejada que veía los temas de servicios y contratación de consultores”, declaró ante el Congreso.