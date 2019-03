Las contradicciones de los disidentes de la bancada de Peruanos por el Kambio

La renuncia de este martes de los legisladores Gilbert Violeta y Juan Sheput ha estado precedida de idas y vueltas sobre sus propósitos como dirigentes del nuevo partido Contigo (antes PpK).

El último sábado PpK aprobó cambiar de nombre a Contigo en una reunión donde se designó al congresista Juan Sheput como presidente de la comisión política.

Tras dicho encuentro, Sheput explicó a este Diario que el partido político cambiaba a Contigo, pero que la situación de la bancada "es algo que ni siquiera hemos tratado al interior de la misma [asamblea nacional]".

Juan Sheput agregó que una cosa no implicaba a la otra. ¿Entonces no van a cambiar el nombre?, preguntamos, y su respuesta fue "no".

Incluso Salvador Heresi, secretario general de Contigo, aseveró después que Contigo evaluaba la formación de su propia bancada en el Congreso, a la que se sumaría el también disidente legislador Pedro Olaechea.

Hasta ese día, Sheput hablaba también de que junto a Heresi y Violeta serían la expresión política de su partido dentro de la bancada PpK.

Este martes el escenario era otro. Juan Sheput mencionó que el reglamento de la agrupación política Contigo indica que los congresistas que forman parte de la bancada representan al partido, por lo que debería procederse al cambio de nombre, pedido que se planteó a la bancada.

Sheput y Violeta decidieron pedir licencia a la bancada a la espera de la respuesta a su pedido que esta también adoptara el nombre del nuevo partido.

Tras una reunión la bancada acordó no cambiar su nombre a Contigo. El pedido de licencia de los aludidos legisladores fue considerada inviable.

Además, la bancada acordó iniciar contra ellos un proceso disciplinario. La réplica de Sheput y Violeta ha sido presentar su carta de dimisión al vocero Jorge Meléndez.