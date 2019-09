Shack por ley de presupuesto: “Vamos a analizar la ejecución de los proyectos”

La contraloría detectó que no hay registro oficial sobre cómo se introducen los proyectos de obras en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Ahora investigará la ejecución de las inversiones gestionadas por los parlamentarios que, según nuestra investigación, suman más de S/2 mil millones en los últimos tres años. En esta entrevista, el contralor Nelson Shack responde sobre el tema.

— Este Diario reveló que en la Comisión de Presupuesto del Congreso se introdujeron más de 900 proyectos de obras en los últimos tres años. ¿La contraloría iniciará algún tipo de investigación sobre este tema?

Sí, efectivamente. No solamente va a iniciar, ya iniciamos. Lo que pasa es que lo hemos hecho en varias etapas. Ustedes refirieron un estudio de la contraloría, que es un informe preliminar respecto de cómo se llevan a cabo los procesos de aprobación de proyectos en el marco de la ley de presupuesto.

— Que concluye que el proceso no es transparente.

Efectivamente, porque teóricamente el proyecto de ley de presupuesto es del 2018 [y] llega producto de una priorización que hace el Poder Ejecutivo. Ahora también queremos investigar cuáles son esos criterios de priorización, con más o menos 1.700 proyectos, y [que] resulta que termina saliendo [aprobado] con más de 2.000 proyectos. Entonces, uno se pregunta: ¿y de dónde salieron esos proyectos [adicionales]? Eso requiere un proceso de aprobación formal, no podemos aprobar proyectos de [debajo de] la manga. Esta investigación dará pie a una serie de recomendaciones, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, porque hemos revisado actas de las discusiones de la Comisión de Presupuesto, hemos analizado las presentaciones de los ministros y hemos concluido que en no más del 10% de los casos hay evidencia documentaria de un proceso transparente y trazable de cómo se han incluido los proyectos, en el otro 90% no sabemos.

— ¿Cuánto va a durar la investigación?

La primera etapa de este estudio ya se hizo, vamos a continuar con qué es lo que ha pasado con el año 2019 y con la ejecución del año 2018. Esperamos que hacia el primer trimestre del próximo año podamos tener ya una investigación concluida sobre el particular. No es nuestra competencia hacer una auditoría porque la facultad de poder modificar los proyectos de la ley del presupuesto es una facultad constitucional del Congreso, lo que vamos a recomendar es que eso debería estar adecuadamente reglado para que sea transparente.

— ¿Existe cierta responsabilidad en el Ejecutivo al no observar que se introducen proyectos de obras en el anexo 5 del proyecto que envían al Congreso?

La observación de una ley requiere un análisis beneficio-costo. Se han incluido una serie de proyectos, de repente el Ejecutivo no sabía o no estaba de acuerdo, pero no promulgar la ley de presupuesto generaría una parálisis. Además, el hecho de que un proyecto entre en el PIA, tenga una asignación de créditos presupuestarios en la apertura del año, no necesariamente significa que se va a ejecutar durante el año. Aunque la gran mayoría de proyectos que usted refiere, que fueron incluidos en la ley que se aprobó, tenían viabilidad, otra cantidad no la tenía y es posible que no se hayan podido ejecutar.

— ¿Qué implica que tengan viabilidad?

Implica que han seguido el proceso de inversión pública y tienen declaratoria de viabilidad. La lógica es la siguiente: para poder ejecutar el proyecto, tengo que tener la plata, pero además tiene que ser viable. Y esa viabilidad es un procedimiento técnico que hoy está regulado en el Invierte.pe.

— ¿Qué pasa con los proyectos que no tienen viabilidad y tienen monto?

No se podrá ejecutar ese monto hasta que tenga la declaratoria de viabilidad. ¿Y qué pasa si ese proyecto se demora seis u ocho meses en obtener la viabilidad? La declaratoria de viabilidad no es solo un acto administrativo, tiene que haber un estudio de factibilidad. Por eso no es una buena práctica, con lo cual no quiero decir que sea ilegal. Es legal, el Congreso tiene la facultad de modificar la ley de presupuesto.

— ¿Y la prohibición de iniciativa de gasto que tienen los congresistas?

La no iniciativa de gasto, que es el artículo 79 de la Constitución, no es que no pueda modificar la ley de presupuesto, de hecho todos los años la cambia, significa que no puede aumentar el monto total del presupuesto, no pueden crear gasto sin financiamiento.

— Lo que hemos notado es que juegan con las partidas para no afectar el global.

Por supuesto. Qué pasa si quieren generar un nuevo proyecto y en una entidad hay 30 millones de soles que han sido asignados, por poner un ejemplo, en cinco proyectos. Y hay la decisión política de meter un sexto proyecto. ¿Cómo hacen para que no se genere gasto? Seguramente, en el marco de la comisión, hacen un análisis y de esos cinco proyectos originales reducirán algunos montos para poder generar créditos presupuestarios para el sexto proyecto. Eso es legal, lo que hemos identificado es que eso debería ser trazable, debería haber un mecanismo claro en aras de la transparencia.

— ¿Por qué ha predominado esta falta de transparencia en los últimos años?

Eso ha sido una práctica común. La contraloría nunca había hecho este estudio tampoco. Hemos solicitado una reunión con la Comisión de Presupuesto para ver qué nuevas prácticas se podrían introducir en el proceso de aprobación con el propósito de que sean mucho más trazables, predecibles y transparentes. No está mal siempre y cuando haya un procedimiento transparente y se sepa por qué se está tomando la decisión [de incluir proyectos] y en beneficio de quién. La primera parte del análisis ya se ha concluido, vamos a hacer lo mismo con la ejecución de los proyectos y esperamos que antes del primer trimestre del próximo año hayamos visto qué ha pasado con la ejecución de los proyectos.