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La Contraloría General de la República señaló en un informe que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no tomó en cuenta la cantidad de rutas y locales de votación al elaborar los términos de referencia del contrato de transporte de material de la segunda vuelta electoral.

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