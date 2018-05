Contraloría designó comisión para investigar compras en el Congreso

El contralor general de la República, Nelson Shack, informó que designó una comisión para investigar los procesos de compra que inició el Congreso, en referencia a las próximas adquisiciones de televisores, frigobares y computadoras.

“Frente a las informaciones y denuncias que han surgido, ya dispuse que se acredite una comisión de contraloría para que investigue sobre el particular”, expresó.

En los últimos días, los medios periodísticos difundieron la orden de compra de 60 televisores y 76 frigobares que dio el Parlamento. Luego, se conoció que este organismo inició otro proceso de compra, pero esta vez para siete computadoras y lectores para diseño gráfico por 30% más de su valor.

En ese sentido, Nelson Shack sostuvo que el Congreso no se encuentra fuera del sistema nacional de control, pese a que se excluyó de la ley que planteaba que todas las entidades públicas sean fiscalizadas por la contraloría.

No obstante, remarcó que esta investigación se realizará solamente sobre “las bases técnicas y legales” y no analizarán “lo políticamente correcto o incorrecto”, debido a que ello no se contempla dentro de sus funciones.

“No nos vamos a pronunciar sobre que de repente hubiera sido mejor en estas circunstancias no hacer esa compra, eso no nos corresponde, eso es parte de la responsabilidad que le da la ley a cada gestor público y él tendrá que rendir cuentas”, acotó.

El contralor explicó que si encuentran alguna sobrevaloración o si se ha festinado algún procedimiento, “postularán las sanciones administrativas, civiles y penales” a las entidades encargadas “ya sea en el procedimiento sancionador administrativo o en el sistema de justicia”.

Asimismo, Nelson Shack anunció que dentro del programa de trabajo de la contraloría, está previsto para el próximo semestre “hacer una auditoría integral” sobre las contrataciones de todos los organismos públicos, entre ellos, el Congreso.

