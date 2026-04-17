La Contraloría General de la República informó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el inicio de dos acciones de control, en relación al repliegue de material y equipos electorales en Lima Metropolitana, y la contratación del servicio de transporte y distribución de estos mismos materiales.

A través de Oficio N°177-2026, la Contraloría precisó que el servicio de control simultáneo tiene como objetivo el supervisar el “repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para el simulacro y sufragio en Lima Metropolitana”.

Siguen llegando camiones con material electoral del ONPE descargan en los almacenes los insumos usados en la fecha comicial. (Fotos: Julio Reaño / GEC.)

Según el documento, esta acción busca “contribuir oportunamente con la eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado”.

Además, informó que la Comisión de Control estará jefaturada por Kandy De La Cruz Ccora. En tanto, María Bertilda Idrogo Díaz cumplirá la función de supervisora.

La Comisión de Control estará jefaturada por Kandy De La Cruz Ccora. Foto: captura

Contraloría investigará servicio de transporte de Galaga

La Contraloría dispuso, a través de un segundo Oficio N° 009-2026, la realización de un control específico al proceso de contratación del servicio de transporte y distribución del material y equipos informáticos electorales en Lima Metropolitana y Callao.

El órgano fiscalizador informó que esta iniciativa tiene como finalidad ejercer “un control gubernamental puntual y abreviado” sobre dicho proceso.

Contraloría solicitó la colaboración de la ONPE para facilitar el proceso. Foto: captura

La institución de control designó a Maribel Amelia Almanza Guillen y Soledad Vilcapoma Ramos como supervisora y jefa de la Comisión de Control, respectivamente.

En ambos documentos se solicita la colaboración de la ONPE para facilitar el proceso, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los recursos electorales, en línea con la normativa vigente.