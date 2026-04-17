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Contraloría inició dos acciones de control en relación al repliegue de material y equipos electorales y la contratación del servicio de transporte. Foto: composición GEC
Contraloría inició dos acciones de control en relación al repliegue de material y equipos electorales y la contratación del servicio de transporte. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República informó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el inicio de dos acciones de control, en relación al repliegue de material y equipos electorales en Lima Metropolitana, y la contratación del servicio de transporte y distribución de estos mismos materiales.

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