La Contraloría General de la República inició un despliegue simultáneo en las regiones de La Libertad, Loreto, Huancavelica y Junín con el propósito de identificar y documentar posibles hechos irregulares en contrataciones públicas vinculadas a una empresa constructora y a los consorcios en los que esta participa.
Estas acciones forman parte del ejercicio del control gubernamental, en cumplimiento de la Ley N.º 27785 y la Directiva N.º 019-2022-CG/GMPL, y tienen como objetivo recopilar información técnica, administrativa y contractual directamente en las unidades ejecutoras responsables de las obras investigadas.
En La Libertad, la revisión se centra en las obras de mejoramiento del corredor vial que conecta Trujillo con el balneario de Huanchaco y en el Hospital Provincial de Virú. En Loreto, la intervención corresponde al plan de contingencia del servicio de neonatología del Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias”. En Junín, se investiga el mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki, en Satipo; mientras que en Huancavelica se analiza el proyecto del establecimiento de salud de nivel I-4 en el distrito de Acoria.
Para fortalecer la transparencia y trazabilidad del proceso, la Contraloría dispuso el desplazamiento de equipos técnicos de la sede central en Lima a cada una de las regiones involucradas. Estos supervisan in situ las labores de los equipos regionales, verificando que las intervenciones se ajusten a la normativa y a los principios del control gubernamental.
De manera complementaria, un equipo de auditoría interna supervisa las acciones ya ejecutadas y las que se desarrollarán, asegurando que se mantenga la objetividad y la legalidad en cada fase del proceso.
La institución precisó que este operativo responde a la necesidad de prevenir y detectar riesgos o inconductas funcionales en la gestión de los recursos públicos, reforzando el compromiso de proteger los intereses del Estado y de la ciudadanía.
