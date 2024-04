A través de un comunicado, la Contraloría de la República se pronunció sobre la resolución N°196-2024-CG la cual modificó el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por Responsabilidad Administrativa Funciona.

La Contraloría resalta que esta resolución es aplicable solo para los casos que son de su competencia: infracciones graves y muy graves.

La institución dirigida por Nelson Shack precisa que “ello no implica que las otras omisiones o actos de funcionarios o servidores públicos que incumplen el marco normativo puedan quedar impunes ya que son materia de procesamiento y sanción a cargo de las propias entidades públicas”.

Añade que el reglamento PAS recoge lo contenido de la Ley 31288 que estipula las conductas infractoras y coincide con los precedentes del Tribunal Superior de Responsabilidades Administradas desde el 2013.

El Comercio se puso en contacto con Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y sostuvo que Shack toma decisiones en las que “termina empapelado el resto de su vida”, mientras aquel que no cumple con los plazos fijados en la ley, “que no se pronuncia y que no asume la integridad de su responsabilidad, no le pasa nada”.