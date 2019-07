¿Qué es el control de acusación y por qué el caso Humala aún no pasa esta etapa?

El pasado 7 de mayo, el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial, presentó una acusación que había sido requerida –esperada– desde que el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia dejaron la cárcel, cuando el Tribunal Constitucional anuló las órdenes de prisión preventiva que cumplían.

Juárez Atoche, quien investigó a la ex pareja presidencial durante cuatro años y cuatro meses, acudió aquel día al juzgado con más de 1.500 folios en 7 tomos. Esa era su acusación contra los Humala: pidió 26 años y 6 meses de cárcel para la ex primera dama y 20 años para el ex mandatario. También incluyó al Partido Nacionalista.

Ambos han sido investigados por el presunto delicto de lavado de activos en criminalidad organizada por la recepción de dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht y de la minería ilegal para las campañas electorales del 2006 y 2011.

Tras presentar esta acusación hace un par de meses, el juez Richard Concepción Carhuancho –a quien la defensa de los investigados ha intentado sacar del proceso más de una vez– convocó a una audiencia de control. O como se señala en el Código Procesal Penal: un control de acusación.

Este es el estado actual del caso: está en la formalización de la acusación, la etapa intermedia del proceso. Es decir, la fase previa al juzgamiento, al inicio de un juicio oral.

"Es el puente entre la investigación y el juicio oral", explica el abogado penalista Luis Lamas Puccio. La audiencia de control de acusación ha sido reprogramada para el martes 6 de agosto.

–¿Qué ocurrirá en la próxima audiencia?–

Inicialmente, la audiencia de control de acusación había sido convocada por Concepción Carhuancho para este miércoles 8 de julio. Él está a cargo de este control porque es el juez de garantías.

El fiscal Juárez solicitó que se reprograme la audiencia hasta que se resuelva la recusación contra Concepción Carhuancho –una más– presentada por la defensa de los Humala Heredia. Este miércoles, la Primera Sala de Apelaciones revisará dicho recurso y resolverá si el magistrado hará o no el control de la acusación.



El 7 de mayo, el fiscal Germán Juárez Atoche, presentó su acusación y pidió 26 años y 6 meses para Nadine Heredia. Para Ollanta Humala pidió 20 años. (Foto: GEC) El Comercio

¿De qué trata el control de la acusación?

​"De acuerdo a las modificaciones que se ha hecho al Código Procesal Penal, ahora las acusaciones son sujetas a un control. Los hechos que han sido motivo de investigación preparatoria tienen que ser parte de un análisis de tipicidad", respondió Lamas Puccio.

En la audiencia, el fiscal Juárez deberá sustentar la acusación contra los Humala. Los abogados de los investigados podrán cuestionar su improcedencia y pedir el sobreseimiento.

"La acusación no solo se trata de lo que dice el fiscal, sino que tiene que estar respaldado con hechos fácticos, los que ha realizado durante la etapa de la investigación. El control se trata de un análisis de tipicidad", remarcó el penalista.

–¿Puede ser devuelta?–

​El artículo 352 del Código Procesal Penal señala que si para el juez la acusación requiere un nuevo análisis y ser subsanada, dispondrá su devolución y suspenderá la audiencia por un plazo de cinco días para que corrija los defectos que pueda tener.

Richard Concepción Carhuancho ha sido el juez de garantías en la investigación contra los Humala. Su rol culminará con el control de la acusación. (Foto: Archivo GEC) El Comercio

Si no existieran observaciones, la acusación supera el control y el magistrado señala una fecha para que un juzgado inicie el juicio oral. Aquí acaba su función dentro del proceso.

Sin embargo, el código estable que contra la resolución que el magistrado dicte, procede un recurso de apelación. "La impugnación no impide la continuación del procedimiento", precisa la norma.