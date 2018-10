La Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) de Lima del Ministerio Público, a cargo del fiscal superior Luis Germaná Matta, le dio 24 horas al fiscal José Domingo Pérez para brindar sus “observaciones”, después de recibir la transcripción de la entrevista que brindó a inicios de agosto al programa “2018” de Canal N, en la que criticó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

El documento, al que tuvo acceso El Comercio, también incluye la exposición que Pérez hizo hace dos semanas en México, donde reiteró sus cuestionamientos a Chávarry.

Fuentes de este Diario indicaron que el fiscal que integra el Equipo Especial del Caso Lava Jato fue notificado hoy jueves.

Hoy, desde las 10:30 horas, José Domingo Pérez retomó la sustentación de su pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori y los integrantes de su círculo más cercano, entre ellos los asesores de Fuerza Popular Ana Hertz de Vega y Pier Figari.

Pérez investiga a Fujimori Higuchi por el presunto delito de lavado de activos a raíz de los aportes que recibió Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) para la campaña presidencial del 2011.

Fuentes vinculadas al despacho de Germaná indicaron que fue “una coincidencia” que la notificación de la transcripción se haya dado esta semana, cuando Pérez realiza su exposición ante el juez Richard Concepción Carhuancho. Añadieron que la ODCI de Lima del Ministerio Público tiene plazos que cumplir.

El 14 de agosto pasado, se conoció que Pérez afrontaba un proceso disciplinario a cargo de la Oficina Desconcentrada de Control Interno por el mencionado caso.

Hace dos días, exactamente el martes 23, la fiscal superior Lourdes Téllez, coordinadora nacional especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dispuso un plazo de 24 horas para que José Domingo Pérez emita un informe sobre la designación de su esposa, Vanessa Medina Muñoz, como directora de la Dirección de Compras Corporativas y Encargos de Perú Compras, nombramiento efectuado en diciembre del 2017.

Los ex fiscales Avelino Guillén y Víctor Cubas, el ex procurador Luis Vargas Valdivia, y el abogado Luciano López criticaron la medida y afirmaron que el pedido no está dentro de sus funciones como coordinadora anticorrupción.