Controversias en Fuerza Popular: divididos por las investigaciones

La decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de investigar tres casos que involucran al presidente Martín Vizcarra (Chinchero, Conirsa y el mensaje presidencial de 28 de julio) dividió ayer a Fuerza Popular.

La cúpula fujimorista, que mantiene un estilo confrontacional, se encontró con la oposición de un grupo que se muestra a favor de buscar consensos con el Ejecutivo para encontrar una salida a la crisis política actual.

Ayer, los congresistas Miguel Torres, Úrsula Letona y Leyla Chihuán, de la facción autodenominada ‘independientes’, cuestionaron la decisión que tomó Fiscalización, presidida por su colega de bancada Segundo Tapia. A ellos se sumó Carlos Tubino.

“No comparto de ninguna manera posiciones personales que terminan dinamitando el diálogo”, dijo Letona.

En la misma línea se pronunció Chihuán, quien lamentó que un día después de la reunión entre Vizcarra y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, la comisión decida apuntar a investigaciones que involucran al jefe de Estado.

“Estamos propiciando esa reunión y después hacemos lo contrario, no tiene sentido decir una cosa y hacer otra”, dijo Chihuán.

Torres señaló que “hay otros temas que fiscalizar que son bastante más importantes” que los abordados por la comisión. Agregó que el Congreso debe “reencauzar los esfuerzos para atender la agenda prioritaria en el país”.

En tanto, Tubino aseguró que “las decisiones tomadas en Fiscalización no son prioritarias”. Agregó que “la prioridad la tienen los acuerdos entre el presidente de la República y el presidente del Congreso”.

Sus compañeros de bancada Segundo Tapia, Héctor Becerril y Mario Mantilla lideraron el miércoles último, como integrantes de Fiscalización, las posturas a favor de investigar los casos que involucran a Vizcarra.

Becerril dijo a este Diario que las opiniones de Torres, Letona y Chihuán no desacreditan los acuerdos de la comisión.“¿Ellos son de la comisión? No lo son [...]. Fiscalización no tiene por qué someter este tema a debate en la bancada”, dijo.

Cabe recordar que Segundo Tapia llegó a la presidencia de esa comisión con el apoyo de la cúpula fujimorista, de la que forman parte Rosa Bartra y Luis Galarreta. El grupo de los ‘independientes’ proponía en ese cargo al congresista Elard Melgar.

—Pide prudencia—

Pedro Olaechea también se pronunció sobre las decisiones de la comisión. Solicitó a los congresistas “priorizar la agenda país que, dentro del diálogo [...], estamos concentrados en continuar. El diálogo es nuestra prioridad”.

Pero luego dijo que fiscalizar no es obstruir, sino “una obligación que el pueblo nos encomendó”.

En referencia a Vizcarra, quien cuestionó ayer la decisión de la comisión, aseguró que “aceptar la fiscalización es el deber no solo de un demócrata, sino de un funcionario honesto”.

Por el lado del Ejecutivo, el ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que las investigaciones que impulsa Fiscalización buscan distraer a la opinión pública de “temas más importantes”. Lo dijo en referencia a la propuesta del Ejecutivo de adelantar las elecciones generales al 2020, que está en manos de la Comisión de Constitución del Congreso.

La ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara, invocó al Congreso a debatir lo más rápido posible el proyecto de adelanto de elecciones al 2020.