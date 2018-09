Percy Medina: "Los dos debates darán opciones para definir el voto"

El representante de Idea Internacional en el Perú, Percy Medina, consideró hoy que la participación de 20 candidatos a la alcaldía de Lima dificultó la realización del primer debate realizado en la víspera, pues no permitió profundizar los temas y que este sea dinámico e interactivo.

"El Jurado Nacional de Elecciones ha hecho lo que ha podido, dividir el debate en dos, teniendo diez candidatos en cada una de las dos fechas, y luego establecer un mecanismo como el de las duplas, que permite una cierta interacción entre los candidatos", comentó en una entrevista en vivo desde nuestra redacción.

No obstante, destacó que si bien hubo algunas alusiones personales, en general fue un debate con mucho contenido programático. "Entre el 80% y 90% de las intervenciones se han referido directamente a propuestas de las candidaturas, no ha habido insultos, no ha habido ataques personales, sí algunas alusiones, pero eso es normal en cualquier debate", opinó.

También recordó que el 50% del electorado no ha decidido su voto y al mismo tiempo un porcentaje importante de esta cifra está en la búsqueda de un candidato, es decir, los electores "no están desentendidos de la elección".

Algunos dejaron anonimato

Percy Medina también consideró que varios candidatos que participaron en el debate salieron del anonimato porque hasta antes de esta exposición "nadie los conocía".

"En lo personal he visto por primera vez el desempeño de varios de ellos. Creo que la gente que no está convencida, encontrará en los dos debates opciones para definir su voto, y los últimos días pueden traernos una ola inesperada", indicó.

Sobre qué candidatos tuvieron una mejor participación por su manera de comunicar y explicar sus propuestas, Medina respondió que es difícil decirlo, pues cada uno tiene fortalezas y debilidades. "Alguien como [Daniel] Urresti es buen comunicador porque escoge metáforas, otros se asocian con frases cortas y directas, otros tienen mejor lenguage corporal", mencionó.

Los ausentes

En otro momento Percy Medina evitó calificar la ausencia del candidato Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) en el debate, pero recordó que la participación fue un compromiso adquirido durante la organización del evento, por lo que no acudir de alguna manera es "un desaire a este proceso de trabajo". Consideró también que no haber acudido tiene costos que habrá que juzgar.

"El participar de un debate es una muestra de compromiso con el electorado también, de tal manera que el elector pueda comparar, hay que valorarlos como tales", enfatizó.

Finalmente dijo esperar a que el candidato Ricardo Belmont (Perú Libertario) reconsidere su anunciada decisión de no participar en el debate del próximo domingo 30 de setiembre.

"Es una oportunidad para ellos presentar propuestas y para los electores el verlos, en beneficio del electorado vale la pena el esfuerzo", puntualizó.