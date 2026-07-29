1 ¿Cuáles son los vacíos del mensaje?

Enrique Castillo: Ha sido un mensaje que ha buscado no ser muy extenso y ofrecer las líneas maestras de lo que será la gestión del gobierno. Sin embargo, sí han sido notorias algunas omisiones que debieron estar: i) salud, no hubo ni una sola referencia al tema de la salud y a la prestación de servicios desde el Ministerio o el seguro social (EsSalud); ii) lucha contra la corrupción; le puso mucho énfasis en el diagnóstico pero no en cómo enfrentará ese flagelo; iii) informalidad y economías ilegales, problemas que también fueron mencionados en el diagnóstico; iv) calidad de la educación y maestros; v) políticas y acciones para mitigar el malestar y el abandono del sur del Perú y vi) el no desarrollar el tema de la reconciliación nacional.

La presidenta Keiko Fujimori aseguró que su gobierno respetará la independencia de poderes, la libertad de expresión y la de prensa. (Foto: Presidencia) / Victor Vasquez

Urpi Torrado: El mensaje ha sido corto y bien estructurado. Aunque ha tratado de abordar todos los temas, queda la inquietud de cómo va a financiar los proyectos y obras que ha anunciado. Por otro lado, aunque habló de reforma del Estado, no habló de reforma política, ni profundizó en cómo va a lograr fortalecer las instituciones públicas. Otro vacío es la falta de una estrategia frente a la informalidad. Para lo cual debió desarrollar propuestas sobre simplificación tributaria; incentivos para formalizarse; reforma laboral. Tampoco habló específicamente sobre política sectorial, en sectores claves para la economía peruana como es el turismo y la minería.

Gonzalo Banda: El principal vacío es político, pero el fujimorismo se cimentó sobre la defensa de mensajes pragmáticos y la destrucción de la política tradicional, que es un poco lo que hemos escuchado. Un mensaje sin densidad histórica ni ambición ideológica. Pragmático. El discurso presenta un diagnóstico severo del Estado peruano, pero evita explicar cómo se llegó hasta ahí y qué responsabilidades corresponden a las fuerzas políticas. También existe un vacío democrático. No hay una agenda concreta para reconstruir instituciones, proteger los organismos de control, profesionalizar los partidos o impedir nuevas capturas del Estado. Otro vacío importante es el de la reconciliación. Habló de “sanar las heridas”, pero no menciona a las víctimas de la violencia política reciente.

2 ¿Cuáles fueron los anuncios más importantes?

Enrique Castillo: Hubo referencias a varios temas muy importantes, pero parece que con cargo a profundizarse. Sin embargo, los anuncios más saltantes fueron: el manejo prioritario de dos frentes: i) El Niño y seguridad ciudadana; ii) la emisión de decretos de urgencia; iii) duplicar el monto de Pensión 65; iv) elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1 300 soles y v) la ejecución de grandes proyectos viales.

Gonzalo Banda: El anuncio más importante, por la urgencia del momento, es la decisión de concentrar el inicio del gobierno en dos emergencias: el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana. En seguridad, destacan la participación temporal de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de las unidades de flagrancia y una reforma penitenciaria. En infraestructura, el anuncio políticamente más llamativo es el de sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, además de nuevas líneas en Lima y trenes de cercanías.

Urpi Torrado: En término de anuncios, lo más importante es que ha establecido objetivos y lo que ella ha denominado una hoja de ruta clara. Además, de declarar seguridad ciudadana como prioridad absoluta, Anuncios como el aumento del sueldo mínimo o el aumento de pensión 65 pueden conectar con la población. Hay una apuesta importante por infraestructura, asociada a inversión privada, a generación de empleo y a la calidad de vida de los ciudadanos.d.

3 ¿La delegación de facultades es el camino ideal para enfrentar el fenómeno El Niño y la inseguridad?

Enrique Castillo: Sí, los decretos de urgencia y la delegación de facultades pueden representar el camino más rápido si se quiere tener resultados igualmente céleres. Debemos tener en cuenta que tenemos un Congreso nuevo, con diputados y senadores que por primera vez asumen esa función, entonces el proceso de aprendizaje puede dificultar y retrasar la labor del Ejecutivo. Los temas para los que se pedirían facultades son muy urgentes.

Urpi Torrado: Para enfrentar el fenómeno El Niño, el Ejecutivo ya dispone de diversas herramientas legales y administrativas que le permiten actuar con rapidez, como la emisión de decretos de urgencia en materia económica y financiera, la declaración de estados de emergencia, la reasignación de recursos presupuestales, los mecanismos de contratación excepcional, la coordinación con los gobiernos regionales y locales y la ejecución de obras de prevención a través de los ministerios. Por ello, más que la falta de facultades legislativas, el principal desafío suele ser la capacidad de gestión y de ejecución oportuna de estas medidas.

Gonzalo Banda: Puede ser un camino necesario, pero no es suficiente y tampoco debería convertirse en un cheque en blanco. Frente al fenómeno El Niño, la delegación de facultades puede justificarse porque la prevención exige rapidez para movilizar recursos, contratar, intervenir puntos críticos y coordinar con distintos niveles de gobierno. En seguridad ciudadana, la delegación debe analizarse con mayor cautela.