“El reloj ha comenzado a correr”. Con esa frase, Keiko Fujimori cerró su primer mensaje presidencial que combinó diagnóstico y promesas. Gonzalo Banda, Urpi Torrado y Enrique Castillo evalúan los principales aciertos del discurso, las omisiones más relevantes y la viabilidad política y constitucional del pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo.

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