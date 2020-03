El presidente Martín Vizcara presentó este jueves ante el Congreso de la República su pedido de delegación de facultades legislativas para atender la pandemia de coronavirus (COVID-19) que ha motivado el estado de emergencia nacional en el Perú.

“Hay normas con rango legal que requerimos como Ejecutivo. En consecuencia, esperar que se concluya la formación de comisiones puede tomar más días de los que requerimos nosotros para tomar acciones en algunos casos. Entonces, hemos quedado que mañana (hoy) que tenemos Consejo, vamos a ver en qué materias requerimos que el Congreso nos delegue facultades legislativas para actuar con rapidez en los temas específicos para enfrentar esta enfermedad”, dijo el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su mensaje del último martes.

Documento Congreso

Las bancadas, en diálogo con El Comercio, ya se habían manifestado en mayoría a favor de otorgar estas facultades al Ejecutivo. Aquí la posición inicial de los voceros antes de conocerse el texto de la solicitud.

Otto Guibovich, congresista de Acción Popular, dijo estar a favor de esta delegación. “No creo que haya ningún problema, hay que sumarse. El Ejecutivo requiere herramientas legales y evitar que se hagan Plenos a cada rato”, comentó. Por ejemplo, señaló que los sectores a atender son salud y economía. “Sobre todo pensando en el gran número de informales en la economía. El Ejecutivo, que lleva esta carga, tiene que ver una solución”, añadió el vocero de la bancada.

Por su parte, José Vega, congresista de Unión Por el Perú, dijo que si es por la medida de urgencia, deben darse las facilidades al Ejecutivo. “Si es por el tema de la pandemia, todos debes contribuir y apoyar. El control de fiscalización será posterior a este proceso”, comentó a El Comercio.

Además, sugirió que debido a la coyuntura, también se debe atender el sector salud y económico. “El problema más grave es la salud y los hospitales. Esta situación de la pandemia nos ha revelado cómo están los hospitales a nivel nacional. La falta de equipamiento, la bioseguridad. También, hay un tema grave que el Gobierno debería considerar, que es lo que está pasando con las AFP. Por otro lado, ver el caso de los trabajadores informales y pequeños empresarios. Los bancos que sí donan millones en campañas, que aplacen cobros de intereses que afectan la economía de los sectores más vulnerables”, dijo.

Omar Chehade, de la bancada de Alianza Para el Progreso, también consideró que estas facultades deben otorgarse para atender la pandemia del COVID-19. “Estamos de acuerdo, todo lo que sea prevención y ayudar al gobierno para vencer esta pandemia y solucionar la crisis, apoyaremos al Ejecutivo”, comentó.

Por otro lado, Rennan Espinoza, vocero de Somos Perú, sostuvo que están a favor de otorgar estas facultades y darán su voto para ello. “Necesitamos contribuir. Cualquier acción de fiscalización será posterior a que pase esta pandemia”, mencionó.

Coincidió con otras bancadas que los temas de salud y economía deben atenderse prioritariamente.

“Hay pequeños empresarios que no están en la posibilidad de pagar préstamos, como los libreros que pidieron préstamos para la campaña escolar y esta crisis los está agarrando hacia la mitad, y se han quedado con productos guardados sin venderlos y cuotas que vencen a fin de mes. Para ellos debe haber un congelamiento de los créditos, que las cuotas no los agobien. También, hay personas que han pedido créditos personales, no hay forma de poder pagar. Aquí se deben tomar algunas medidas”, señaló.

Cecilia García, congresista de Podemos Perú, considera que las facultades deberían ser otorgadas al Ejecutivo “para poder tomar decisiones importantes en un momento tan neurálgico”. Además indicó que se debería tener un órgano como la Contraloría o la Comisión de Fiscalización que haga un seguimiento de todos los gastos que se están generando.

“Un tema importante son las personas que trabajan del día a día, no han recibido un bono y ni siquiera lo reclaman, sino acceder al dinero que tienen en las AFP porque ya dejaron de aportar. Es uno de los temas más importantes”, propuso.

Asimismo, Diethell Columbus, congresista de Fuerza Popular, dijo que “si el gobierno plantea la solicitud de delegación y explica la racionalidad del pedido, nosotros no vemos inconveniente en que se apoye la delegación de facultades que se pida de manera sustentada”.

Finalmente, Lenin Checco, congresista del Frente Amplio, reiteró que el Congreso debería tener la posibilidad de sesionar virtualmente, como lo habían pedido. “El presidente está adelantando opinión con respecto a que va a pedir facultades, nuestra pregunta sería ¿para qué hemos sido elegidos? Estamos solicitando a la presidencia del Congreso que se implementen las tecnologías virtuales de una vez y sesionar de manera virtual”, dijo a este Diario.

Francisco Sagasti, congresista del Partido Morado, mencionó que tienen una “disposición favorable” respecto al pedido de facultades hecho por el Ejecutivo.