El expresidente Alejandro Toledo obtuvo este jueves la condición de libertad bajo fianza debido al riesgo de contraer coronavirus en la prisión de Maguire (California), donde está recluido. De acuerdo con la defensa, Toledo Manrique estaría en el grupo de riesgo debido a su edad, 74 años, y la hipertensión que le fue diagnosticada. El juez Thomas S. Hixson ordenó que el exmandatario cumpla arresto domiciliario con monitoreo a través de GPS.

Previamente, el ex líder de Perú Posible formuló seis pedidos de libertad desde el 16 de julio del 2019, cuando fue arrestado por mandato de extradición en EE.UU. La detención se dio en el marco del proceso que se le sigue por el presunto pago de coimas por más de US$30 millones que recibió de parte de la empresa brasileña Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur.

19/07/2019

El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, decidió que Alejandro Toledo continúe en prisión en Estados Unidos durante el proceso de extradición en su contra. El riesgo de fuga fue el principal argumento de fiscalía federal para que no quede libre bajo fianza. Toledo se encontraba recluido en la cárcel de Santa Rita (California).

“La extradición no se trata de una adjudicación de culpa en los casos que se investigan, sino de encontrar causa probable para extraditarlo y que la investigación continúe en el Perú,” había explicado la fiscal federal LaPunzina.

Entre las razones de LaPunzina para sustentar un “riesgo de fuga significativo” se encontraban que el expresidente tenía el pasaporte vencido, no registraba viajes desde el 2017, tampoco tenía arraigo con propiedades en la bahía de San Francisco y la cantidad de dinero que manejaba. Además, cuando el FBI fue a buscarlo a su domicilio en Menlo Park, se halló con el exmandatario un maletín con US$40.000 de fuente no identificada.

El expresidente en la audiencia. (Imagen: Vicki Ellen Behringer / Reuters)

12/09/2019

El 29 de agosto del 2019, el juez Thomas S. Hixson postergó para el 12 de setiembre del 2019 su decisión frente al segundo pedido del expresidente Toledo para afrontar en libertad bajo fianza el proceso de extradición en su contra por las presuntas coimas que recibió de la empresa brasileña Odebrecht.

El 12 de setiembre, el juez Thomas S. Hixson rechazó por segunda vez el pedido del expresidente Alejandro Toledo para reconsiderar su libertad bajo fianza y afrontar así su proceso de extradición. El magistrado desestimó el requerimiento de su abogado, quien planteó la liberación condicional a una fianza de un millón de dólares, y avaló la solicitud de la fiscal federal Elise LaPunzina, quien buscaba que la detención de Toledo se mantenga.

El abogado de Toledo había argumentado que no hay peligro de fuga de Toledo porque, asegura, no tiene intención de vivir fuera de Estados Unidos. En un escrito presentado al juez, se leía: “Mi esposa y yo no tenemos intención de vivir en ningún otro lugar que no sea California. Quiero que esté usted seguro de ello”.

La defensa del expresidente también había argumentado que las condiciones carcelarias son extremadamente severas.

El expresidente vistiendo un traje rojo de presidiario, que significa un alto peligro. (Imagen: Vicki Ellen Behringer / Reuters)

10/10/2019

El 27 de setiembre del 2019, el expresidente Toledo volvió a presentar la tercera moción para que la Corte Federal del Distrito Norte de California revoque su orden de detención. El 10 de octubre, el juez estadounidense Vince Chhabria ordenó que Toledo sea liberado bajo fianza el 22 de octubre a menos que, antes, el gobierno estadounidense pueda cambiarle el régimen penitenciario.

“Esta resolución ordena la libertad de Toledo para el martes 22 de octubre del 2019 [...] Si el Gobierno puede identificar un régimen penitenciario distinto para Toledo, tiene que interponer una moción a esta Corte para dejar sin efecto esta resolución. La moción tendría que ser interpuesta hasta el 22 de octubre. De aplicarse, la prisión de Toledo se extenderá automáticamente hasta el 29 de octubre”, señalaba la resolución.

La fiscal Elise LaPunzina había adelantado que se buscaría trasladar al expresidente a una cárcel en el condado de San Mateo, donde se encuentra recluido actualmente.

En la audiencia, el juez Chhabria había adelantado que dictaría una medida de esta naturaleza dado el deterioro de la salud mental del expresidente. Esto se reforzó con una carta enviada por el psiquiatra de la prisión de Santa Rita Dave Schatz, que detallaba las muestras de depresión y ansiedad que presentaba Toledo en Santa Rita. Así, Toledo fue trasladado a la correccional Maguire, del condado de San Mateo.

El registro del traslado del expresdiente a la cárcel ubicada en San Mateo.

06/02/2020

Durante esta cuarta audiencia, aplazada hasta febrero, se buscó probar que la reclusión de Alejandro Toledo afecta su salud mental. Los abogados del expresidente habían solicitado al juez Vince Chhabria la posibilidad de afrontar el caso con arresto domiciliario y con un grillete electrónico de monitoreo remoto. La propuesta fue realizada luego de que un primer intento de obtener la libertad bajo fianza fuera rechazado en primera instancia por el juez Thomas Hixson, quien está a cargo del proceso de extradición.

04/03/2020

El juez Vince Chhabria denegó nuevamente, de forma definitiva, la solicitud de libertad bajo fianza formulada por la defensa del expresidente Toledo. Tras las audiencia de febrero, en la que el exmandatario hizo testificar a un psiquiatra sobre su estado mental para justificar que su estancia en la cárcel le estaba produciendo un gran deterioro psicológico, el magistrado consideró ese extremo no probado y falló en su contra.

“El testimonio del doctor resulta insuficiente para determinar que las condiciones particulares en el penal de Maguire (donde se encuentra encarcelado) están causando o causarán a este preso problemas de salud mental serios”, indicó el juez en su fallo.

Además de considerar el supuesto deterioro mental de Toledo no probado, el magistrado también consideró que el riesgo de fuga del expresidente en caso de salir en libertad bajo fianza ha aumentado en los últimos meses, ya que se descubrió que él y su esposa, Eliane Karp, mantenían escondidos activos por valor de más de un millón de dólares.

Alejandro Toledo nunca comunicó a la corte que poseía ese dinero, pese a las múltiples declaraciones de activos que se pidieron a la pareja y, de hecho, el expresidente recibió los servicios de un abogado de oficio al asegurar que no podía pagarse una defensa privada.

13/03/2020

El juez de apelaciones del Distrito Norte de California Vince Chhabria desestimó nuevamente un pedido de reconsideración a la decisión que rechazó la solicitud de libertad bajo fianza del expresidente Alejandro Toledo en el proceso de extradición que enfrenta.

En su resolución el magistrado remarca que la solicitud fue denegada por dos razones. La primera es que Toledo no puede afirmar que fue “injustamente sorprendido” o que no tuvo la oportunidad de presentar evidencia sobre el tema del riesgo de fuga. El magistrado indicó que se ha dejado claro que Toledo representa un potencial peligro de fuga, en parte por el millón de dólares registrado en cuentas en cuentas de su esposa Eliane Karp.

En ese sentido, alegó que el juez a cargo del proceso de extradición, Thomas S. Hixson, encontró que Toledo “tergiversó los recursos financieros de su esposa” en una declaración jurada presentada para el nombramiento de un abogado.