Los congresistas Aron Espinoza (46) y José Luna Morales (32), de la bancada de Podemos Perú, son los últimos parlamentarios en haber dado positivo al coronavirus (COVID-19) luego de pasar por pruebas moleculares (hisopado), que confirmaron su diagnóstico. Hasta el momento son siete legisladores contagiados.

El médico infectólogo Manuel Espinoza, expresidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, consideró que “fue bastante irresponsable” la realización de una sesión plenaria el pasado viernes 3 de abril pese a las advertencias sanitarias.

“Para mí, todos los congresistas, ni bien se supo que había varios infectados, debieron pasar a cuarentena inmediatamente por 14 días. Y, los enfermos, en aislamiento”, remarcó a El Comercio.

Cuestionó a los parlamentarios que están pasando por más de una prueba rápida para descartar tener COVID-19. “(¿No es absurdo, entonces, que congresistas estén pasando por más de una prueba rápida?) Exactamente, pero como no les cuesta, lo hacen. En Corea del Sur se hace una prueba, si sale negativo y el paciente exige otra, se la cobran. Si clínicamente está enfermo, es COVID-19”, apuntó Espinoza.

“Deberían dar el ejemplo con la inamovilidad y no gastar tantos exámenes”, añadió el médico infectólogo.

El médico infectólogo Manuel Espinoza. (Foto: INS)

Prueba rápida y molecular

Espinoza explicó las características de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares que se usan para descartar COVID-19. Las primeras detectan las defensas (inmunoglobulinas) que genera el cuerpo para defenderse del virus.

“Las primeras en salir son las inmunoglobulinas llamas del tipo IgM. Estos anticuerpos son los que detectan una infección en estado agudo, pero salen después de 7 días de haber iniciado los síntomas”, precisó.

Entre los días 12 y 13 del contagio se pueden detectar otros anticuerpos, denominados IgG, que si bien aparecen a partir del día 7 no pueden ser hallados fácilmente sino hasta los días señalados.

“Teóricamente estas pruebas rápidas no podrían detectar esos casos agudos, pero sí detectan a población general como médicos que trabajan en hospitales, policías en las calles. Da una idea de cómo se están infectando. De 100 infectados, 30 a 50 no presentan molestias. Son portadores asintomáticos”, dijo el médico infectólogo. “Sabemos que la sensibilidad de la prueba llega solo a un 85% como máximo. Es decir, van a escaparse varios positivos. Esas pruebas no son infalibles”, agregó Espinoza.

Sobre las pruebas moleculares, explicó que el resultado dependerá del tipo de muestra que se tome a la persona. Es decir, si se hace el hisopado en fosas nasales y faringe.

“Eso quiere decir que estando el paciente con pocos días de enfermedad (entre 1 a 7), si tomo esas muestras la positividad llega al 50%. Eso quiere decir que de 10 pacientes que tengan COVID-19, 5 salen positivos y 5 falsos negativos. Pero que es positivo, es positivo”, explicó Espinoza.

Señaló también que la medida responsable que deben tomar quienes tengan sospecha de haber contraído el COVID-19 es mantenerse en aislamiento en casa si están clínicamente estables.

Los congresistas contagiados

El congresista Aron Espinoza se encuentra en aislamiento desde el viernes 10 y su cuadro es asintomático. Informó que pudo haberse contagiado mientras realizaba labores de representación y fiscalización cuando visitó hospitales, centros de salud, comisarías y zonas de El Agustino.

“Estoy en aislamiento desde el viernes, no tengo síntomas, estoy con una garraspera. Me dicen que por mi proceso debo estar en etapa de aislamiento, no tengo malestar ni otros síntomas”, dijo el martes en comunicación con la radio Exitosa. De acuerdo con sus declaraciones, previo a la prueba molecular había pasado tres veces por pruebas rápidas (serológicas), y el resultado fue negativo.

Asimismo, el parlamentario Luna, quien también se encuentra estable, considera “muy probable” que el contagio se haya dado cuando participó en el Pleno del viernes 3, según dio a conocer en sus redes sociales.

Con ambos congresistas, cinco de 11 legisladores que integran el grupo parlamentario de Podemos Perú están contagiados con el nuevo coronavirus. El viernes pasado, el congresista Felipe Castillo (44) confirmó haber dado positivo y, el último lunes, se dieron a conocer los casos de Robinson Gupioc (43) y Carlos Almerí (59).

Castillo, quien acudió al Pleno el viernes 3 y empezó a presentar síntomas leves al día siguiente, sospecha que pudo haberse contagiado en una reunión que tuvo en la Municipalidad de San Martín de Porres el martes 31 de marzo. “Difícil poder determinar cuándo. En la fase comunitaria en que está la pandemia, en cualquier sitio puedes adquirirlo. Pero, fui veedor en una actividad de compra de canastas de víveres por la Municipalidad de San Martín de Porres, donde también estuvo la congresista Leslye Lazo. Ese sería el dato más cercano a un contagio. Puede ser que ahí me haya contagiado sabiendo, además, que el examen que se hizo mi esposa el lunes salió negativo. Solo salió positivo el mío”, comentó la semana pasada a El Comercio.

El alcalde Chávez (polo rojo), el congresista Castillo (con camisa), y la congresista Lazo (blusa negra), reunidos el pasado 1 de abril en San Martín de Porres. (Foto: Municipalidad de San Martín de Porres)

El congresista Almerí informó el lunes que se encuentra aislado desde hace una semana y presenta como síntoma fiebre persistente. Señaló también que era “muy probable” que contrajo el nuevo coronavirus en el Congreso. Él también asistió al Pleno del viernes 3 de marzo. "Estoy con fiebre 7 días, sin apetito, puedo hablar poco y estoy en tratamiento con azitromicina y paracetamol”, declaró en un audio enviado a El Comercio.

Marco Almerí, hermano del congresista Almerí y médico de profesión, detalló en Digital Tv Noticias que el parlamentario también tiene cefalea, dolor muscular, pérdida del olfato e inapetencia, que lo ha conducido a la pérdida de peso. “La prueba rápida se realizó cuando inició los síntomas, la semana pasada, y esta salió negativo. A pesar de eso, persistimos en el aislamiento”, dijo el médico. El parlamentario dio a conocer su diagnóstico debido a que estuvo en contacto con miembros de su bancada.

Finalmente, el congresista Gupioc informó que se sometió a la prueba molecular el jueves 9 de abril y el lunes 13 le informaron que dio positivo al COVID-19, al igual que su esposa. Agregó que se encuentra estable de salud.

Los cinco parlamentarios de Podemos Perú contagiados con COVID-19 informaron haber pasado previamente por pruebas serológicas para descartar la presencia del virus y los resultados salieron negativos. Posteriormente, excepto en el caso del congresista Castillo, pasaron por el hisopado.

Los congresistas de otras bancadas que también están contagiados son Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso; y Leslye Lazo, de Acción Popular. La parlamentaria recibió el último sábado el alta hospitalaria y el congresista Meléndez se encuentra aislado en su domicilio. En su caso, la prueba rápida salió positivo. Pasó por dos de estas, según informó la semana pasada a El Comercio.

Voces de la bancada de Podemos Perú

Daniel Urresti, vocero de Podemos Perú, informó que el resultado de la prueba molecular a la que se sometió salió negativo. Asimismo, la congresista Cecilia García, vocera alterna de la bancada, pasó el último domingo por la prueba rápida, con resultado negativo –no tiene síntomas-; y está a la espera de los resultados de la prueba molecular, informó a este Diario.

Resultado del congresista Daniel Urresti difundido por él en redes sociales.

García opinó también que la realización del Pleno no fue “un tema de irresponsabilidad. Hay cosas que no podemos dejar para después porque mucha gente la está pasando mal”.

Por su parte, el congresista Urresti cuestionó en un comunicado que la instalación de comisiones y el Pleno no se haya dado por canales virtuales. “Por eso, desde Podemos Perú hemos solicitado la reestructuración administrativa”, agregó.

Comunicado difundido por el congresista Urresti.

La congresista García detalló que el viernes 3, día del Pleno, la bancada estuvo reunida en la Sala Moyano del Parlamento. Además, que los legisladores de la bancada almorzaron juntos en el comedor del Congreso, aunque ella no estuvo presente. Desconoce si, junto a la bancada, había otros grupos parlamentarios.

¿Consecuencias?

El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, reconoció a fines de la semana pasada que se produjeron excesos en el Pleno del viernes 3 pese a las recomendaciones para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

“Creo que sí han habido excesos en el pleno y los tengo que reconocer a pesar de haberles pedido a los parlamentarios, pero se tomaron todas las previsiones. Cada grupo político tuvo salas habilitadas para aumentar el distanciamiento social”, dijo a la radio Exitosa. Esto pese a que se habían hecho las modificaciones al Reglamento del Congreso para realizar el Pleno virtualemente. La opción fue descarta un día antes debido a complicaciones en el manejo del sistema.

Esta semana, el sentido de sus declaraciones apuntaron a que los parlamentarios contagiados con COVID-19 no ocurrieron por haberse realizado el Pleno. “Hemos hecho un control articulado con el Ministerio de Salud y han salido tres parlamentarios contaminados y dos trabajadores contaminados, pero esto es natural, esto no es simplemente por haber hecho el Pleno, eso lo rechazamos. El Pleno se ha hecho tomando todas las medidas de prevención”, declaró a Radio Nacional. Intentamos comunicarnos con Merino, pero no obtuvimos respuestas.

El sábado, el presidente del Congreso dijo a El Comercio que esta semana -entre el martes y jueves- se estaría aplicando una segunda prueba rápida para congresistas y trabajadores del Parlamento. Consultado sobre ello, Espinoza declaró: “No la haría, para mí ya todos están infectados. Para qué gastar dinero del Estado en congresistas que fueron irresponsables. No va a aportar nada. Los sigo poniendo en cuarentena. Quizás acabando la cuarentena se puede hacer otro tipo de prueba, pero no en este momento. Es muy cercano”.

Para el abogado e investigador del Idehpucp, Rafael Chanjan, es complicado pensar en la configuración de algún delito por haberse programado un Pleno. “Decir que por el hecho de haber convocado a un Pleno supondría un acto delictivo, me parece muy aventurado. Lo tomaría con más calma. No fue la decisión, quizás, más conveniente. Más aún sabiendo que se pudieron realizar otras modalidades”, dijo.

Agregó que no se habría cometido una exposición al peligro debido a que los congresistas no estaban en la obligación de asistir bajo ninguna amenaza. “Era una situación de índole laboral y que, claro, los congresistas podrían haberse abstenido de acudir por las medidas de salud. No era una conminación coactiva. No lo consideraría como exposición al peligro”, finalizó.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.