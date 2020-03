Manuel Merino: “Si se tuvo que correr algún riesgo, era necesario, el Congreso tenía que instalarse”

A inicios de esta semana, el acciopopulista Manuel Merino de Lama fue elegido presidente del Congreso, que se instaló en medio del estado de emergencia por el avance del coronavirus. El parlamentario afirmó que el Ejecutivo debe ser “mucho más agresivo” y “exigente” con los gobiernos regionales, a fin de que cumplan protocolos frente a la pandemia.

— ¿El Parlamento respalda las acciones tomadas desde el Ejecutivo ante el COVID-19?

Sí, nosotros hemos sostenido una reunión con la Junta de Portavoces y otra con la Mesa Directiva, y hay la decisión de darle respaldo [al Ejecutivo]. Lógicamente, tenemos algunas observaciones y opiniones sobre algunos temas que deben implementarse, pero se respalda lo que viene haciendo el presidente de la República.

— ¿Y cuáles son estas observaciones?

Si bien el presidente ha anunciado que los casos graves pasarán a un hospital que se ha implementado en Lima y que se utilizarán las instalaciones de los panamericanos para los que no son altamente graves, lo que nos preocupa es el despliegue nacional. Nosotros venimos recibiendo quejas a nivel nacional de la parte instrumentaría que deben tener los gobiernos regionales a través de sus divisiones de salud. Y ahí sí queremos que el Ejecutivo sea mucho más agresivo, más exigente con los gobiernos regionales y locales. Y como no hay capacidad operativa para ampliar la infraestructura para aquellas personas que están contaminadas, pero cuyos casos no son graves y tienen que estar en cuarentena en sus hogares, lo que pone en riesgo a sus familiares, se debe hacer uso de sitios desocupados, como los hoteles.

— ¿Hizo bien el Parlamento en instalarse el lunes, en una reunión con más de 130 personas en medio de las restricciones ordenadas por el Ejecutivo?

Si se tuvo que correr algún riesgo, era necesario, el Congreso tenía que instalarse. Sin Congreso instalado estábamos en un vacío legal. Y solamente ingresaron [a la ceremonia] los 130 parlamentarios con personal que tenía el Congreso contratado. Hemos sido expuesto a críticas en los medios de comunicación, pero creo que más allá de eso, el pueblo nos ha elegido y los riesgos que tengamos que correr tenemos que asumirlos. Ya estamos instalados y nos hemos puesto a disposición del Ejecutivo para cualquier medida urgente que tengamos que implementar.

— El congresista Enrique Fernández Chacón ha indicado, a través de su Twitter, que ha tenido contacto con un posible positivo de coronavirus. Agrega que él ha tenido contacto con otras personas vulnerables en el Parlamento…

Lo que debería hacer el congresista Fernández Chacón es pedir, inmediatamente, que le realicen el descarte y si da positivo tenemos que tomar medidas urgentes [en el Parlamento]…él debe pedir que le hagan el descarte para saber en qué condiciones está su salud, tomando en cuenta que es una persona mayor de 70 años y que puede estar expuesto a este virus.

— El Congreso tiene la intención de realizar un pleno temático sobre el coronavirus. ¿Cuáles son las iniciativas urgentes que tienen previsto someter a debate?

No, no es que tengamos la urgencia de realizar un pleno temático sobre el coronavirus, el Congreso lo que está evaluando es la posibilidad de instalar una comisión especial de seguimiento del coronavirus y a la emergencia nacional. Nosotros venimos sosteniendo reuniones que buscan colaborar con el Gobierno, y también poder velar porque no se haga uso y abuso de los recursos. Por ejemplo, nos hemos reunido con el contralor [Nelson Shack], y si hay necesidad de un pleno, por pedido del propio presidente, por una urgencia, ahí tendríamos que aprobar los instrumentos que necesita la contraloría para hacer el control concurrente [a las compras], que ahora solo se puede aplicar a las obras por la reconstrucción con cambios. Estamos en el camino de buscar viabilizar las mejores condiciones tanto de apoyo como de control.

— Durante la reunión que tuvo con el presidente Vizcarra esta semana, ¿este le dijo algo sobre la posibilidad de pedir facultades delegadas para atender la emergencia por el coronavirus?

No, en realidad hemos conversado de los hechos que están ocurriendo, de las acciones que está tomando el Ejecutivo, y las hemos respaldado. Le dije que nos hemos puesto a disposición, en este momento hay un despliegue de parlamentarios, hay congresistas de diferentes bancadas que están acompañando a los ministros. Con el presidente también se habló sobre un tema que debió salir publicado, respecto a la manera cómo se vienen especulando, la manera cómo se multiplican los precios de los productos básicos. El presidente nos dijo que vienen trabajando el tema y que posiblemente van a sacar una norma en ese sentido.

— ¿Tienen definidos los mecanismos para que el Parlamento puede operar a pesar del estado de emergencia?

Estamos buscando qué plataforma puede ser viable, porque el reglamento del Congreso no tiene contemplado esta situación [de estado de emergencia por sanidad]. Ya le hemos encargado al oficial mayor para que con tecnología del Congreso se pueda ver la posibilidad de instalar plataformas virtuales que permitan que los congresistas puedan ejercer su trabajo. En este caso fiscalizador y de representación.

— El caso de este señor que llegó de España y que no recibió atención oportuna del Minsa, ¿cree que esta comisión de seguimiento deba investigar?

Ese caso que no va a ser el único, tengo entendido yo, sino que habrá muchos casos más. Yo vengo recibiendo quejas, por ejemplo, de la región Piura, en donde el Minsa no viene actuando de una manera agresiva, no viene dando el equipamiento que necesitan los médicos, no viene convocando a los médicos que tienen la experiencia para poder colaborar en esta pandemia que nos está golpeando. Esta comisión tendría toda esa tarea, de poder hacer las acciones de seguimiento para poder de esta manera determinar responsabilidades, si es que hubiera funcionarios que no han actuado de manera responsable. Este señor ha esperado cuatro días los resultados, creo que esto sí es preocupante, porque cuántos más puede haber a nivel nacional.

— Elizabeth Hinostroza dejó el Ministerio de Salud, luego de cuatro muertes por coronavirus, una de ellas de un adulto mayor en su casa. ¿Cómo toma usted este cambio en medio de esta coyuntura?

No creo que ese tema [el deceso de un hombre en su casa] haya sido la motivación de la ministra de Salud, me parece bien rato que en una circunstancia tan difícil para el país se haga cambio de ministros, pero [el Ejecutivo] tendrá sus razones y en algún momento las dirás. Quizás no es momento de pedir explicaciones, pero sí es preocupante que haya habido una salida así de fortuita.

