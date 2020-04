El congresista Aron Espinoza Velarde (Podemos Perú) anunció este martes que dio positivo al coronavirus, siendo el séptimo legislador contagiado por esta enfermedad. Indicó que se encuentra en aislamiento desde el último viernes y no presenta mayores síntomas.

“Estoy en aislamiento desde el viernes, no tengo síntomas, estoy con una garraspera. Me dicen que por mi proceso debo estar en etapa de aislamiento, no tengo malestar ni otros síntomas”, afirmó en diálogo con Exitosa.

Espinoza Velarde consideró que pudo haberse contagiado mientras cumplía con labores de representación y fiscalización, cuando visitaba hospitales, centros de salud, comisarías y zonas de El Agustino, llevando apoyo en fumigación, entre otros.

Precisó también que se sometió tres veces a pruebas rápidas de coronavirus, pero el resultado fue negativo; sin embargo, con la prueba de hisopado se confirmó su verdadero diagnóstico.

“Desde el jueves de la semana pasada, cuando me enteré que había congresistas positivos, no me he comunicado con congresistas en forma personal sino en forma virtual”, agregó.

El legislador detalló que el agente policial encargado de resguardar su seguridad también se encuentra en aislamiento y que fue sometido a una prueba rápida, pero el resultado fue negativo.

Como se recuerda, los parlamentarios Felipe Castillo, Robinson Gupioc y Carlos Almerí también de la bancada de Podemos Perú, se encuentran diagnosticados por coronavirus. En la misma condición están los congresistas Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso) y Leslye Lazo (Acción Popular).

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.