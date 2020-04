Política







Congresista que dio positivo a Covid-19 pide a peruanos cumplir con las medidas para evitar contagio Muchos me preguntan, ¿dónde me contagié? Seguramente me infecté, en el cumplimiento de mi deber, cuando visité hospitales, gestionando ayuda para mi pueblo, o en el pleno del Congreso [...]”, señaló Fernando Meléndez.