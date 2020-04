El pasado 6 de marzo los peruanos despertaron con una noticia anunciada minutos antes de las 8 a.m. por el propio presidente Martín Vizcarra: el registro del primer caso de coronavirus (COVID-19) en el país. En el pronunciamiento de unos cuatro minutos, el mandatario estuvo acompañado por la entonces ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, quien no hizo uso de la palabra y mantuvo un talante muy serio, pero luego encabezó una conferencia de prensa en el Instituto Nacional de Salud (INS).

Cinco días después, al anunciarse medidas más severas como la postergación de clases escolares, al jefe de Estado también lo acompañaron el primer ministro Vicente Zeballos y los titulares de Economía y Educación, María Antonieta Alva y Martín Benavides, respectivamente. Esas dos primeras presentaciones marcaron el inicio del protagonismo ministerial actual en medio de la pandemia.

Aquella mañana en la que se anunció el primer caso del COVID-19, Vizcarra llamó a mantener la calma y confiar en las capacidades del sistema de salud, y aseguró que su gobierno no escatimaría esfuerzos para proteger a la población. En ese ínterin, el 20 de marzo, hubo un sorpresivo cambio en el Gabinete. Hinostroza, médico de profesión y general de la Policía Nacional en retiro, dejó el Ministerio de Salud (Minsa) y fue reemplazada por Víctor Zamora, médico cirujano.

Vizcarra justificó la medida y afirmó que se requería de un experto en salud pública, mientras que el primer ministro Zeballos sostuvo que se trató de una “decisión política” y precisó que se buscaba “un nuevo perfil”. Fuentes de este Diario comentaron por entonces que el presidente buscaba a alguien con más liderazgo.

Hinostroza, quien había jurado al cargo en noviembre del 2019, encabezó el manejo de la epidemia en el sector Salud solo durante dos semanas desde que se conoció el primer caso y cuatro días a partir del inicio del Estado de Emergencia. Contaba con una Maestría en Salud Pública con mención en Gestión Hospitalaria. Por su parte, Zamora venía de una experiencia de 25 años en sistemas y servicio de salud, diez de ellos a nivel internacional y en entidades como la Organización Mundial de la Salud. Además, es magíster en Gerencia, Planificación y Política de Salud y se desempeñó como asesor de Zulema Tomas, antecesora de Hinostroza en el ministerio.

Ha sido Zamora quien ha estado al frente del Minsa mientras la enfermedad sigue evolucionando con dureza. Desde el día siguiente de su juramentación, ha acompañado al presidente Vizcarra en pronunciamientos, conferencias de prensa y viajes al interior del país, como el de este último martes en Moquegua, de donde es natural el mandatario.

Su rol protagónico también se ha visto al defender la compra de pruebas rápidas para descartar el coronavirus, recomendar las primeras ampliaciones de la cuarentena, cambiar a la cabeza de INS, así como crear el Comando de Operaciones COVID-19 y el Grupo Prospectiva, dependientes del Minsa y desde donde han salido recomendaciones para enfrentar la pandemia, como la ya cancelada salida diferenciada entre hombres y mujeres.

Víctor Zamora, ministro de Salud, y María Antonieta Alva, ministra de Economía, durante una de los pronunciamientos del Ejecutivo sobre el coronavirus. (Foto: Presidencia)

En tanto, Zamora ha tenido que enfrentar cuestionamientos a raíz del aumento de casos de coronavirus y la capacidad de respuesta del sistema de Salud.

Por ejemplo, reconoció que “no se aplicaron algunos protocolos” en Ucayali, donde falleció el excongresista Glider Ushñahua. El ministro también aseguró inicialmente que el Perú iba a llegar al pico de contagios el 12 de abril, aunque recientemente ha dicho que ello se espera para el 25 o 26 de abril, al final de la cuarentena decretada por el Gobierno. Sin embargo, mientras la administración evalúa el efecto de sus martillazos y si se amplía nuevamente el Estado de emergencia, el titular del Minsa ha adelantado que tras dicha medida “vamos a entrar en una cuarentena distinta”.

La periodista y analista Mabel Huertas consideró que si bien Zamora ha cumplido un rol activo durante la emergencia por su propia encargatura, es parte de un Gabinete con la incertidumbre de no saber cómo evolucionará la enfermedad mañana o qué proyecciones presentará. En esa línea, lo ubicó como uno de los actores gubernamentales que no están usando un tono realista para comunicar.

“Cuando el ministro de Salud ha intentado ser realista, parece que no le ha surtido mucho efecto, por lo menos con la opinión pública”, apuntó a El Comercio.

Hace más de una semana, al anunciar la creación de un protocolo para el recojo de cadáveres, Zamora advirtió en RPP de las consecuencias que podría traer la enfermedad y afirmó que un grupo de peruanos podría morir en los hospitales y otro en sus domicilios, en las calles, en albergues o penales.

Por su parte, el politólogo Juan de la Puente refirió que aunque se trata de un Gabinete “muy plano”, no solo ha habido protagonismos destacados como el de Zamora, sino como el de la ministra de Economía, María Antonieta Alva. Con este último punto también coincidió Huertas.

Aprobados

Precisamente, una encuesta de El Comercio-Ipsos publicada el último fin de semana da cuenta de que el 79% respalda la gestión del gobierno frente al COVID-19. Y específicamente en cuanto al ministro de Salud, su desempeño es aprobado por el 71% de encuestados.

Quien también ha acompañado a Vizcarra en cuanto pronunciamiento ha tenido desde Palacio de Gobierno ha sido la ministra de Economía, María Antonieta Alva, quien se desempeña en el cargo desde el inicio de la gestión del Gabinete que encabeza Vicente Zeballos, tras la disolución del anterior Congreso. Su gestión es aprobada por el 75%.

Alva ha estado al frente de anuncios y medidas en torno a sobrellevar y paliar las consecuencias económicas por el COVID-19, tanto para los ciudadanos como para empresas.

La ministra María Antonieta Alva se ha opuesto a la norma del Comgreso que plantea el retiro parcial de fondos de las AFP. (Foto: MEF)

Las políticas del sector liderado por la funcionaria giran en torno transferencias para enfrentar la pandemia, alivio tributario, bonos para trabajadores independientes y población vulnerable, financiamiento y fondos para mipymes, garantías de crédito para no afectar las cadenas de pago, retiro único de hasta S/2.000 de las AFP para quienes no aportan al sistema privado de pensiones hace 12 meses, retiro de hasta S/2.400 de las cuentas de CTS,

“Tenemos un espacio fiscal importante que va a permitir al Perú enfrentar esta crisis; no estamos escatimando para la fase de contención y tampoco lo haremos para la fase de reactivación económica”, ha señalado la ministra, que a través de redes sociales ha explicado también las distintas medidas a la ciudadanía.

De otro lado, Alva Luperdi se ha opuesto a la norma aprobada por el Congreso para permitir el retiro de hasta el 25% de los fondos de las AFP, aduciendo que afectará a quienes se encuentran en el sistema. En cuanto a la pérdida de rentabilidad en los fondos de los afiliados, afirmó que se trata de un “shock temporal”, aunque se ha expresado a favor de una reforma integral del sistema de pensiones.

En tanto, apeló a la “responsabilidad y solidaridad” de los bancos para que no cobren intereses a raíz de prórrogas de deudas, señaló que no se está en condiciones de aumentar el sueldo mínimo y consideró que los colegios privados deberían decidir si hacen ajustes en sus pensiones en caso no ofrezcan un mismo servicio, resaltando que se trata de un acuerdo entre privados.

Aprobación a ministros.

El optimismo educativo

La emergencia actual también ha impactado en el sector Educación, con clases escolares suspendidas indefinidamente, aunque con el optimismo del ministro Martín Benavides ante la estrategia de educación a distancia “Aprendo en casa” (Internet, televisión y radio), implementada sobre la marcha bajo un ámbito de necesaria adecuación, dinamismo e innovación. Solo en el arranque el 6 de abril, según la citada cartera, se conectaron más de 6 millones de estudiantes.

En una entrevista con “Somos” el último lunes, Benavides descartó que perder el año escolar sea una posibilidad. Sin embargo, aseveró: “Aún es pronto para saber los efectos del programa, eso es algo que vamos a mirar en su momento con la cama necesaria”.

El titular del Minedu ha acompañado a Vizcarra también en distintos pronunciamientos, aunque su dedicación mayor es garantizar se complete el año escolar 2020 y, a inicios de abril, dijo estar confiado en lograrlo. Para ello, otra de las estrategias del gobierno es adquirir 840.000 tablets con servicio de Internet móvil y cargadores solares para alumnos de zonas rurales y urbanas en situación de pobreza.

Durante la gestión de Martín Benavides como ministro de Educación se emprendió sobre la marcha la estrategia "Aprendo en casa", en medio de la emergencia por el coronavirus. (Foto: Piko Tamashiro)

Por ahora, “Aprendo en casa” parece tener nota aprobatoria en la población. Una encuesta de El Comercio-Ipsos publicada el martes reveló que el 58% de peruanos ha visto la plataforma educativa y que, de ellos, el 57% la aprueba.

Otra de sus preocupaciones son las clases de instituciones de educación superior. Sin embargo, ya hay avances en este sector y Benavides fue uno de los protagonistas de la inauguración virtual del año académico en la Universidad Nacional San Agustín, de Arequipa, la primera casa de estudios superiores que dio inicio a sus actividades de manera remota debido al distanciamiento social.

Benavides se ha reunido ya con autoridades de distintas universidades públicas con miras a lograr el inicio del año académico, de forma remota en los cursos que así lo permitan.

Un perfil discreto

Mabel Huertas y Juan de la Puente coincidieron en que ante protagonismos sectoriales demandados por la actual situación de emergencia, quien ha quedado algo relegado es el primer ministro Vicente Zeballos, a quien le atribuyeron un perfil discreto.

La periodista y analista consideró que ello se debe en parte a que el presidente Martín Vizcarra lidera la estrategia comunicacional del Gobierno, frente a un Zeballos que internamente sigue cumpliendo su rol de engranar sectores.

“El primer ministro desapareció en el primer momento. No ha tenido protagonismo, en todo caso tampoco ha sabido comunicar las estrategias del gobierno. Pero el presidente por estrategia decidió que él iba a ser el primer comunicador en esta situación y no le delegó tal responsabilidad al primer ministro”, manifestó.

El politólogo De la Puente acotó que probablemente Zeballos lleva de forma más activa las coordinaciones con las autoridades regionales, municipales y el propio Congreso.

La Comisión especial del Congreso de seguimiento a las acciones contra el Covid-19 acordó invitar al primer ministro Vicente Zeballos. (Foto: PCM)

“Después de un perfil discreto en las últimas semanas, lo veo haciendo más gestión política. Pero los comunicados, declaraciones y notas de prensa dan la impresión que tenemos un premier que está gestionando a veces de modo discreto, tras bambalinas”, opinó.

Vale apuntar que Vicente Zeballos lidera la Comisión Multisectorial de Alto Nivel que conduce las labores de coordinación y articulación orientadas a la prevención, protección y control del coronavirus, organismo que depende de la PCM. La encuesta de El Comercio-Ipsos que midió la popularidad de Zamora y Alva evidenció que el respaldo al primer ministro pasó de 23% en marzo a 62% este mes.

Los especialistas consultados señalaron que hay otros ministros que han asumido un rol protagónico por la demanda de la emergencia en sus sectores. Por ejemplo, Ariela Lun, titular de Desarrollo de Inclusión Social, cartera que aprobó el padrón de beneficiarios del bono ‘Yo me quedo en casa’, de S/ 380.

De igual forma, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, quien recientemente suscribió con el presidente Vizcarra el reglamento que precisa las condiciones para la suspensión perfecta de labores. Días atrás, además, aseveró a “Punto Final”: “Descartado la facilitación de los ceses colectivos sin autorización ni verificación del ministerio”.

En tanto, acotaron que titulares de sectores como Interior, Defensa o Mujer y Poblaciones Vulnerables han tenido picos de exposición, pero que se mantienen en un perfil bajo pese a la importancia de sus acciones en el Estado de Emergencia.

De la Puente consideró incluso que el ministro de Educación debería tener mayor exposición considerando la situación de las clases escolares, al igual que los titulares de Justicia y Agricultura.

“Todo es intersectorial en estos momentos. No sé si es por un tema de mientras menos comuniques es mejor, porque después se tienen discursos totalmente diferentes. También puede ser que son sectores en los que no hay mucho que se haya hecho para someterse a la prensa”, sentenció Huerta.

