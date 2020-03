El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, afirmó que están buscando mecanismos que permitan a los recién instalados legisladores que comiencen a trabajar y tomar acuerdos sin que acudan al Parlamento, en medio del Estado de Emergencia y el aislamiento social obligatorio dispuestos para frenar el avance del coronavirus en el Perú.

“Estamos estableciendo mecanismos que nos permitan no asistir al Parlamento, que podamos trabajar desde nuestro domicilio y esos mecanismos hemos pedido al Oficial Mayor que los pueda implementar y poner a disposición”, indicó en declaraciones a TV Perú Noticias.

Manuel Merino mencionó la importancia de que los parlamentarios puedan tomar acuerdos luego de constituirse en sus respectivos escaños el pasado lunes 16 de marzo. Para tal fin, informó que mañana jueves se instalará el Consejo Directivo, desde el cual se evaluará la priorización de proyectos de ley para debatir en el pleno.

“El Consejo Directivo es el órgano que determina la priorización de proyectos que van al pleno. Por el momento no se ha considerados eso. Por el momento tienen que pasar a comisiones ordinarias todavía no constituidas. Inmediatamente se va a buscar la instalación de las comisiones ordinarias, se va a esperar la propuesta del oficial mayor para no estar físicamente constituidos para evitar en lo mínimo el ingreso al Parlamento”, aseguró.

El titular del Parlamento informó que se ha dispuesto un mecanismo para que cada uno de los 130 congresistas cuente con un equipo de tres trabajadores que consideren necesarios e indispensables, quienes sí podrán trabajar desde sus respectivas casas.

“Van a empezar a dar la base fundamental para el trabajo del recojo de la problemática del país”, manifestó.

Labores por el coronavirus

Manuel Merino de Lama confirmó que algunos legisladores han planteado la posibilidad de instalar una comisión multisectorial para hacer una labor de “acompañamiento” al Ejecutivo en lo que respecta a medidas concretas tomadas para afrontar el coronavirus en el Perú, el cual se ha detectado en 117 casos confirmados hasta esta mañana.

“No es suficiente el acompañamiento a 9 millones de peruanos. La pobreza se estima en 12 millones de peruanos. Nuestro interés es cómo va a operar el Ejecutivo para que esta medida de atención económica, cómo se va a distribuir, a través de qué programas. Hay que ayudar que sea un tema eficiente. ¿Qué va a pasar con esos 4 millones de peruanos no atendidos?”, cuestionó el legislador.

Por último, Merino de Lama precisó que luego de instalado el Congreso ya sostuvo una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y espera poder agendar una cita con el mandatario, Martín Vizcarra.