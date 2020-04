El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, se refirió este jueves a la propuesta de la titular del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, para recortar los sueldos de los altos funcionarios del Estado en el marco de la emergencia para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), y la calificó como “un aporte constructivo”.

Zeballos indicó que dicha iniciativa se encuentra en “permanente evaluación”, puesto que no debe contravenir el marco normativo del Estado.

“Hay que reconocer este aporte constructivo de la señora Marianella Ledesma. En principio es una propuesta y está en permanente evaluación y tiene que estar sujeta a que no tenga ningún contraste con marco normativo”, sostuvo durante la conferencia de prensa del presidente Martín Vizcarra.

El primer ministro saludó el “desprendimiento” de la presidenta del TC y consideró que los peruanos deberían replicar su actitud para que “podamos superar la situación de emergencia”.

En la conferencia de prensa se le preguntó al presidente Vizcarra sobre el planteamiento de Ledesma y el mandatario prefirió pasarle la respuesta al titular del gabinete ministerial.

Marianella Ledesma planteó el pasado miércoles que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios públicos a fin de que se cuente con mayores recursos para afrontar la emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19).

“Los funcionarios del Estado, entre los que yo me encuentro, incluso otros magistrados como el vicepresidente del TC, hemos reflexionado de nuestra situación diríamos privilegiada, que tenemos un sueldo digno y no se nos está afectando económicamente, mientras encontramos a otros ciudadanos que sí están en una situación de vulnerabilidad y no podemos ser indolentes, no podemos por lo menos recordar que se activen estos mecanismos constitucionales que existen”, argumentó Ledesma.