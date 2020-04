La Corte Superior Nacional de Justicia Especializada en casos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, que preside la juez Inés Villa Bonilla, designó a cuatro juzgados de turno para que atiendan los expedientes urgentes relacionados con el Caso Lava Jato y otros procesos, durante la ampliación de la Emergencia Nacional a causa del coronavirus.

Así, a través de una resolución administrativa se dispuso extender extraordinariamente el turno judicial, desde el 31 de marzo hasta el 1 de abril del 2020 y por las 24 horas de cada día; a los siguientes juzgados: del 31 de marzo al 6 de abril, al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en delitos de Crimen Organizado y el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios.

Y, desde el 7 de abril al 13 de abril, al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en delitos de Crimen Organizado y el segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios.

Corte Superior Especializada dispone jugados de turno para atender casos de urgencia.





“Precisar que el turno permanente del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Delitos de Crimen Organizado, así como del Juez Superior de Investigación Preparatoria Nacional se circunscribirá en el marco de sus competencias, conforme se indica en los artículos Tercero y Quinto de la Resolución Administrativa N° 031-2020-P-CSNJPE-PJ, extendiéndose desde el 31 de marzo al 13 de abril del año en curso, para lo cual solo deberán desplazarse a la sede nacional cuando ineludible e impostergablemente sea necesaria su presencia para el cumplimiento de sus funciones urgentes”, precisa la norma legal.

Audiencias virtuales

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial también dispuso que las salas de la Corte Suprema puedan realizar la programación y calificación “de los recursos de casación, los que deberán ser atendidos por la Sala Suprema respectiva, así como también podrá ocurrir en aquellas en audiencias en que no se solicitó por ninguna de las partes el uso de la palabra de modo oportuno”.

“Que la suspensión de los plazos procesales a que se refiere el artículo segundo de la Resolución Administrativa Nro 115-2020, no impide la eficacia de la programación y realización de calificación de recursos de casación de competencia de las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República, no mencionadas en la aludida resolución administrativa, que deberán ser atendidos por la sala suprema respectiva; así como también están facultadas para la realización de vistas de causa en las cuales no se solicitó por ninguna de las partes el uso de la palabra” , se detalla en la Resolución Administrativa Nro 00051-2020-P-CE-PJ.

Finalmente, la Corte Superior de Lima estableció protocolos durante la ampliación de la Emergencia Nacional a través de la Resolución Administrativa Nro. 00014-2020-P-CSJLI-P.

Las disposiciones pasan por la designación de juzgados de turno en el plazo que dure la emergencia y se estableció la realización de audiencias judiciales a través de la aplicación Google Hangout Meet, en los órganos jurisdiccionales.

Corte de Lima dispone protocolos para atención durante ampliación de la Emergencia Nacional.