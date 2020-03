El Partido Morado cuestionó que se quiera aprobar una liberación del 25% de los fondos de las AFP para todos los afiliados y señaló que el sistema privado de pensiones requiere una reforma profunda y no “recetas ligeras” exoneradas de análisis.

“Esa medida (liberar el 25% de AFP) no es una reforma sino solamente una pésima apuesta económica. La reforma debe liderarse desde la Comisión de Economía del Congreso como corresponde y convocando a representantes de los trabajadores y las entidades estatales pertinentes, como la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS), el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, indicó.

Medidas extraordinarias, pero bien hechas. pic.twitter.com/dJpTNsl6Je — Partido Morado (@partidomorado) March 31, 2020

El texto, firmado por la presidencia y la comisión política del Partido Morado, así como la bancada parlamentaria, señala que la reforma del sistema de AFP “tiene que ser profunda y hacerse bien” porque todo ciudadano merece una pensión digna, así como más transparencia, competencia y una mejor distribución de los riesgos entre afiliado y AFP.

Sin embargo, la agrupación reconoce que se necesitan medidas urgentes ante el estado de emergencia decretado para combatir el coronavirus (COVID-19).

“Necesitamos una reforma seria del sistema de pensiones y al mismo tiempo medidas potentes hoy. Ese es el reto y el bien común es lo que debe prevalecer [...] Atropellar con recetas ligeras exonerándolas de análisis solo le hará daño a los afiliados”, indican los legisladores.

Por eso, plantean tres puntos para permitir la liberación parcial de fondos de la AFP solo para personas que no han aportado en un tiempo determinado.

En primer lugar, que quienes no han aportado hace 6 meses puedan acceder hasta a S/2 mil. Segundo, que puedan acceder al 100% de estos fondos quienes no han realizado aportes en los últimos 5 años. Por último, que quienes no han aportado hace 6 meses puedan pagar sus cuotas mensuales de hipotecas y/o arrendamientos hasta por un valor de 2 mil soles al mes.

Este lunes, el Gobierno anunció que estará emitiendo un decreto para permitir que las personas que no han aportado al sistema de AFP hace un año puedan acceder a S/2 mil, en dos partidas de mil soles cada una, para poder afrontar el aislamiento social y la inmovilización que implican el estado de emergencia contra el coronavirus.