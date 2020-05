Raúl Pariona, abogado de Susana Villarán, consideró que, si la exalcaldesa de Lima no es excarcelada este miércoles, ameritaría responsabilidades legales de parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), luego que este solicitara una subsanación en los oficios recibidos del Poder Judicial ante un error en los nombres de la investigada.

“Esperemos se agilice y se tomen las decisiones del caso. No es posible, esto ameritaría algún tipo de responsabilidades legales de parte del INPE si es que hoy la señora Susana Villarán no llega a salir de donde se encuentra y trasladarse a su domicilio”, afirmó Pariona en RPP.

El último martes, la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada informó que el Tercer Juzgado Anticorrupción ordenó la excarcelación de Susana Villarán, al cumplirse los requisitos para su arresto domiciliario.

Sin embargo, Villarán no fue excarcelada debido a que uno de los oficios que llegó al INPE contiene un error en los nombres de la investigada. La institución ha solicitado la corrección respectiva al Poder Judicial.

Sobre el tema el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, dijo que ya dispuso al Consejo Penitenciario del INPE que apenas llegue la orden excarcelación se proceda de inmediato.

"Como ministro de Justicia, indiqué al Consejo Penitenciario que apenas llegue la orden de excarcelación de la Sra. Villarán, se proceda de inmediato. Si llega hoy, saldrá en libertad este mismo día". Ministro @FCastanedaP_. — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 13, 2020

“Aquí hay dos alternativas, la primera es que el INPE repare que aquello que está pidiendo es legalmente asequible porque el oficio y la resolución, de manera clara y expresa establece los nombres completos de la señora Susana Villarán y esa es la orden al INPE, a eso se debe atender y en consecuencia, se debe actuar ya. Y dos es que espere la aclaración del Poder Judicial”, explicó el abogado de Villarán.

En ese sentido, calificó de “absurdo e incomprensible” el pedido del INPE, luego que se remitiera la orden del Poder Judicial se proceder con la excarcelación de la exalcaldesa de Lima.

“Yo, objetivamente lo que veo es simplemente una indolencia por no atender la situación de emergencia en la cual se encuentra Susana Villarán por parte del INPE, no del Poder Judicial. Como señalamos, el Poder Judicial ha cumplido ayer con remitir un oficio al INPE donde los nombres de la señora Villarán están completos, el INPE sabe de quién se trata, los nombres y apellidos están correctamente establecidos, no hay necesidad de atender a eso”, dijo.

Agregó que existe “una falta de criterio absoluta” de parte de esta institución ya que no existe “razón legal, jurídica, válida, que sostenga una decisión del INPE de la revisión en extremo de detalle de una resolución”.

“Hoy, tras trece días desde que se ordenó la excarcelación de mi defendida Susana Villarán, esperamos que finalmente se produzca su traslado a su domicilio. (...) No entendemos la observación del INPE y nos llama mucho la atención. Nos preocupa pues tememos por la salud y la vida de Susana Villarán. Esperemos que no trascurra un día mas sin que se cumpla la orden judicial. Hacerlo, en estas circunstancias, acarreará responsabilidades legales”, sentenció.

Raúl Pariona sostuvo que, según le informó la familia de Susana Villarán, esta ha sido aislada en el penal y se encuentra “mal de salud por la misma situación de temor” ante un posible contagio de coronavirus (COVID-19).

-------

*El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.

Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.

Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.