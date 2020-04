El alcalde San Martín de Porres, Julio Chávez, anunció que su cuadro de neumonía, causado por el coronavirus (COVID-19), logró estabilizarse y, por ello, recibirá el alta médica este lunes por la tarde.

“Hoy es un día muy feliz, los médicos han dicho que he logrado superar el cuadro de neumonía severa que desarrollé por el contagio del COVID-19, que mis valores son estables y por lo tanto seré dado de alta en unas horas”, manifestó.

La semana pasada, tanto Chávez como su esposa, la parlamentaria de Acción Popular, Leslye Lazo, fueron hospitalizados por presentar dificultades respiratorias por el coronavirus.

"En los próximos días voy a mantener un prudente aislamiento y descanso hasta recuperarme del todo”, agregó el alcalde.

Cabe indicar que el último sábado, Lazo dio a conocer, también mediante sus redes sociales, que había conseguido el alta médica luego de que su estado de salud evolucionara favorablemente.

“Me dan de alta porque ya no necesito [que me administren] oxígeno. El virus me atacó los pulmones y todavía pasarán aproximadamente dos semanas para superar los efectos de la neumonía", precisó la legisladora acciopopulista a El Comercio el pasado domingo.

Esta mañana se confirmó que el número de congresistas que dieron positivo en las pruebas para detectar coronavirus se elevó a cuatro, luego de que Carlos Almerí, de la bancada Podemos Perú, anunció que dio positivo a su prueba de hoy. A Leslye Lazo (Acción Popular) y Almerí se les suman Felipe Castillo (Podemos Perú) y Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso).

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.