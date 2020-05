Política







Keiko Fujimori: “Voy a realizarme una prueba molecular de coronavirus” La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que se someterá al test de Covid-19 ni bien sea excarcelada para no poner en riesgo a su familia. “Mientras no tengamos el resultado, no voy a poder reunirme con mis hijas”, indicó.