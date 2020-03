El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, reiteró este martes que para que este poder del Estado, a través de la Comisión Permanente, pueda realizar sesiones virtuales -en medio del estado de emergencia por el coronavirus- se debe hacer un cambio en el reglamento en un pleno presencial.

“Para instalar la Comisión Permanente tenemos que tener un pleno y para tener pleno tenemos que hacerlo de manera directa, no puede ser virtual porque no tenemos el instrumento. El reglamento no lo permite. Hay que hacer modificaciones, tendría que ser en una sesión plenaria y no podría ser virtual”, aseveró en diálogo con RPP.

Desde las 7:30 de la mañana se reunió la mesa directiva del Congreso, previa a la Junta de Portavoces convocada para las 10 de la mañana.

Merino de Lama mencionó también que para que la Comisión Permanente pueda tener sesiones virtuales, es necesario que la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo del Legislativo sesionen.

“El Parlamento en su reglamento en este momento no permite tener sesiones virtuales y hemos solicitado al departamento que corresponde para que nos pueda hacer una exposición el oficial mayor de la posibilidad de que la Comisión Permanente pueda sesionar de manera virtual, pero para esto es necesario que tengamos Junta de Portavoces, es necesario que tengamos Consejo Directivo, que instalemos la Comisión Permanente”, señaló.

Además, precisó que evalúan la posibilidad de que -al menos- los integrantes de la Comisión Permanente, una vez instalada, sí pueda realizar coordinaciones virtuales.

“Si esto fuera un directorio, ni hablar, no habría ningún problema. Hemos visto las plataformas virtuales que hay, justamente se está tallando para que esa tecnología podamos aplicarla y pueda ser posible con los miembros de la Comisión Permanente, que son alrededor de 29 o 30 personas, ahí sí podría ser viable”, explicó.

Vuelo humanitario a Cusco

En otro momento, Manuel Merino expresó su mortificación por el vuelo humanitario a Cusco, del que participaron legisladores de diferentes agrupaciones y de dicha región junto a familiares.

“Estamos profundamente mortificados, yo debo decir que a través de la presidencia conjuntamente con viceministros hemos venido poniéndonos a disposición de los 130 parlamentarios, hemos venido articulando con los ministros para que en algunos viajes al interior haya participación de parlamentarios”, dijo.

Detalló que los legisladores involucrados serán denunciados ante la Comisión de Ética para “las sanciones que sean pertinentes”.