El presidente de la República, Martín Vizcarra, respondió a quienes critican las acciones tomadas por su gobierno en el marco de la pandemia por el coronavirus (COVID-19) y afirmó que es “muy fácil” realizar cuestionamientos “desde afuera, cuando nunca se tomó decisiones".

“Justo es en este momento que salen voces discordantes, de desaliento, que tratan de contagiar el desaliento en la población y eso sería lo peor que nos puede pasar como sociedad […] Puede haber otros que desde el balcón se pongan a criticar, es muy fácil criticar desde afuera cuando nunca se tomó decisiones", manifestó este martes en conferencia de prensa.

En ese sentido, el mandatario hizo un llamado a la unidad de la sociedad, a fin de afrontar este “momento difícil”.

"Que sigan criticando, no nos van a bajar el ánimo, no nos van a quitar el esfuerzo de trabajar por el Perú. Estamos en un momento difícil, por eso yo llamo a la unión de todos para que trabajen junto a la Policía y las Fuerzas Armadas”, agregó.

Por otro lado, Vizcarra se refirió a las consecuencias que generará la pandemia de coronavirus en la economía del país, he hizo referencia a la Guerra del Pacífico.

“En ese tiempo la encaramos divididos, ese fue nuestro principal error, cuando debimos estar todos juntos con un solo objetivo. Uno ve que perdimos territorio, familiares, futuro por estar desunidos y seguramente en esa oportunidad, como ahora, habían voces de desánimo, que cuestionan cualquier esfuerzo que se haga”, dijo.

Finalmente, Martín Vizcarra consideró que lo resultados de su popularidad en las encuestas son “irrelevantes” y que preferiría que estas se enfoquen en formas de hacer que el país esté más unido frente a la pandemia.

“No tiene nada que ver la aprobación, es más yo preferiría que [las encuestas] se enfoquen en qué debemos hacer como sociedad para lograr la unidad que nos hace falta. No vamos a disminuir nuestro esfuerzo. Si alguien quiere tirar la toalla que lo haga, pero nosotros no, nosotros nos debemos al pueblo”, aseveró.

El presidente ofreció este martes una nueva conferencia en el día 51 del estado de emergencia ante el avance del coronavirus. Informó que, hasta el momento, las personas infectadas en el país llegan a 51.189 y los fallecidos ascienden a 1.444.