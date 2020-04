El vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, manifestó su solidaridad este martes con su colega de bancada Leslye Lazo, quien reveló que dio positivo a la prueba de coronavirus (COVID-19) junto con su esposo Julio Chávez, alcalde de San Martín de Porres.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario deseó pronta recuperación a la congresista y destacó su “gran labor y sensibilidad social”.

“Leslye Lazo congresista de Acción Popular, dio positivo al COVID-19. Mi solidaridad como vocero y correligionario. De gran labor y sensibilidad social, hacemos votos por su pronta recuperación”, escribió Guibovich.

Leslye Lazo congresista de Acción Popular, dio positivo al COVID-19. Mi solidaridad como vocero y correligionario. De gran labor y sensibilidad social, hacemos votos por su pronta recuperación. ADELANTE LESLYE @AccionPopular @congresoperu @ap_bancada @Minsa_Peru @EsSaludPeru pic.twitter.com/xNqVSo8n2T — Otto Guibovich 🇵🇪 (@OttoGuibovich) April 7, 2020

Más temprano, la parlamentaria de Acción Popular dijo que ella y su esposo decidieron hacer pública su situación porque han estado en contacto “con muchas personas”, incluyendo trabajadores y demás personal que les han brindado apoyo estos últimos días.

“Es un proceso de aproximadamente dos semanas. Hay dos etapas, en mi caso, de manera particular, he hecho neumonía y tengo que tener un poco más de cuidado. Me falta un poco el aire [...] Quiero pedir a los compatriotas que cumplan con el aislamiento social. Este virus, como dice el presidente, no escatima cargos ni nada superficial. No son nada bonitos estos síntomas”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Cabe indicar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que hasta el momento se registran en el país 2954 infectados de coronavirus (COVID-19).

Del mismo modo, el Ministerio de Salud ha informado la muerte de 107 peruanos producto de esta enfermedad.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Cuánto durará la cuarentena por coronavirus en Perú?

Después que se reportaron los primeros casos de coronavirus en el Perú, el presidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia nacional por 15 días ante el avance del COVID-19 en el Perú. A través de este Decreto Supremo se busca la prevención y el control para evitar la propagación del coronavirus en el territorio nacional.

Sin embargo, este jueves anunció que habrá prórroga por el bien de todos los peruanos, y se extenderá este periodo de emergencia nacional por 13 días más, es decir hasta el 12 de abril.

