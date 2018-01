Corte IDH da plazo hasta el viernes para acreditar a procurador

El Estado Peruano tiene hasta este viernes para acreditar al procurador que ejercerá su defensa en la audiencia del próximo 2 de febrero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según una notificación que recibió la procuraduría supranacional.

Luis Huerta, procurador encargado, ha solicitado al Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) que defina con urgencia quién será el titular de la procuraduría supranacional y quién sustentará la posición del Estado ante la Corte IDH.

En la audiencia, en la que se analizará el cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, la Corte IDH se pronunciará sobre el indulto a Alberto Fujimori a pedido de los familiares de las víctimas.

“Ya hice un pedido formal. He dicho que por la naturaleza de mi cargo no puedo estar ahí. Todavía no tengo ninguna respuesta”, precisó Huerta a El Comercio.

Huerta es procurador en materia constitucional, pero desde hace unos meses está encargado de la procuraduría supranacional.

El secretario técnico del CDJE, Martín Mijichich, afirmó a este Diario que el nombramiento del procurador supranacional es “prioridad” en el Ministerio de Justicia, pero que aún no tiene una fecha para la elección.

“Es el único problema que hay. Cuándo será, me gustaría saberlo [...]. Si no se elige antes del 11, iría el procurador Huerta”, afirmó.

Mijichich no precisó las razones de la demora de esta designación. Sin embargo, remarcó que los procuradores supranacionales deben ser personas "idóneas" y que manejen el litigio internacional.

"Es una procuraduría 'sui generis'. Tiene un tratamiento especial. No es fácil [la elección], mucho menos cuando se trata de intervenir en la Corte IDH. Hay que tener mucho cuidado en la designación", concluyó.