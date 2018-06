Carlos Rivera, abogado de los deudos de La Cantuta y Barrios Altos, afirmó esta tarde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aún no ha enviado a las partes el fallo con su decisión sobre el indulto humanitario que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le concedió al ex mandatario Alberto Fujimori en diciembre último.

“No, no han enviado nada. Esperamos que sea lo más pronto posible, porque ya no hay un asunto jurisdiccional que tenga que resolver la corte”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Rivera dijo que el Estado y los representantes de los deudos deben respetar la sentencia sin importar su resultado.

“Nos guste o no hay que respetar el fallo, yo creo que la corte va a pronunciarse favorablemente [por la nulidad del indulto] por todos los antecedentes [que hemos presentado]. Pero si la corte tomará una decisión contraria, la tomaremos con paciencia y tranquilidad”, manifestó.

Rivera dijo que ve poco probable que la Corte IDH vaya a solicitar la revisión del trámite del indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori, porque ni las víctimas ni el Estado peruano han solicitado eso.

En la víspera, el organismo supranacional señaló que la resolución será notificada "próximamente" a las partes.

Los deudos de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por los que Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel, solicitaron a la Corte IDH que se pronuncie sobre el cumplimiento de sentencias que encontraron al Estado peruano como responsable de violaciones a los derechos humanos.

Esto se dio después de que el ex mandatario Kuczynski otorgó el pasado 24 de diciembre el indulto y la gracia presidencial a Fujimori, de 79 años, con el argumento de razones humanitarias.

Rivera consideró que la Corte IDH, en cumplimiento del derecho internacional, debería determinar la invalidez del indulto, lo que determinaría que el ex mandatario retorne a prisión para terminar de cumplir su sentencia por delitos de lesa humanidad.

El abogado de Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, también señaló ayer a El Comercio que aún no ha sido notificado de la resolución, pero dijo que aún no sabe si seguirá defendiendo al ex gobernante, ya que también es abogado de un parlamentario afín a Kenji Fujimori, el hijo menor del exmandatario, que está siendo sometido a proceso de desafuero por el Congreso.