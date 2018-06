El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) emitió un comunicado para reiterar que el Estado peruano acatará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que establece que la justicia nacional es la que debe evaluar el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori.

En el mensaje, el Minjus asegura que el Estado realizará un análisis "serio y en profundidad" de la Corte IDH.

"Asimismo, reiteramos que el Estado peruano, y este Gobierno que lo representa, honra y respeta los instrumentos internacionales que ha suscrito", indicó el ministerio.

En su último punto, el Minjus señaló que lo más responsable como Estado y gobierno democrático es "no reaccionar agitando banderas, sino asumir una posición seria de análisis antes de expresar cualquier pronunciamiento".

Con estas palabras, el Ejecutivo se pronunció por primera vez tras la publicación de la resolución de la Corte IDH que, no solo establece que el fueron peruano debe evaluar la legalidad del indulto a favor del ex presidente Alberto Fujimori, sino que considera que el Estado "no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos" consideradas en las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta.

La Corte IDH también estableció que, antes del 29 de octubre de este año, el Estado y los implicados en ambos procesos deberán informar a este tribunal internacional sobre las medidas que se presentarán ante la justicia constitucional.

Sobre este último punto, los representantes legales de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta señalaron que evaluarán los recursos que tomarán, entre los que consideran como la más viable una acción de amparo.