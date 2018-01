El próximo viernes 2 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará una audiencia en la que tratará un solo tema: el cumplimiento de la sentencia de los Casos Barrios Altos y La Cantuta, que dictó en marzo del 2001.

Fuentes de la Corte IDH comentaron a El Comercio que es “muy probable” que esta emita un pronunciamiento a la semana siguiente de la audiencia, aprovechando que está en período de sesiones.

El tribunal debe definir si el indulto humanitario dado al ex presidente Alberto Fujimori dificulta que se cumplan las medidas de reparación fijadas en su sentencia, la cual pidió, entre otras cosas, que se juzgue y sancione a los responsables de los casos antes mencionados.

Además, la Corte IDH –señalaron las fuentes– indicará si el beneficio presidencial que recibió Fujimori cumplió los estándares del derecho internacional.

Para ello, el tribunal dará un promedio de veinte minutos al Estado y a los representantes de las víctimas para sus alegatos. La audiencia será pública y transmitida vía web.

En su pronunciamiento, los jueces pueden pedir al Estado que anule el indulto. Es la primera vez que abordarán un caso de este tipo.

—Abogado nuevo—

El ex presidente Alberto Fujimori comunicó ayer en sus redes sociales que contrató al abogado Miguel Pérez Arroyo para que lo defienda en el proceso ante la Corte IDH.

“Para la defensa personal frente al caso de la Corte IDH he designado al abogado Miguel Pérez Arroyo y a un equipo especializado en la materia. El doctor Pérez es mi único portavoz para todos los efectos legales”, escribió en Twitter el ex mandatario.

Pérez Arroyo dijo que la Corte IDH no puede cuestionar que el indulto se concedió a su defendido por razones humanitarias; esto es, para que, según sus palabras, no fallezca en prisión. “Lo que está por encima de todo es el derecho a la dignidad”, dijo el abogado a Canal N.

Pérez Arroyo, sin embargo, reconoció que no existen antecedentes en el tribunal de San José en que abogados que no forman parte del proceso (Estado o víctimas) participen en la audiencia.

Fuentes de la Corte IDH indicaron que el abogado de Alberto Fujimori puede presentar una solicitud para participar, pero es poco probable que sea admitida. Otra salida es que presenten un informe oral o escrito, indicaron, como una consulta externa, no como parte del proceso.

