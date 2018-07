Corte Suprema acordó no opinar sobre audios de CNM y PJ

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, expresó su rechazo ante cualquier indicio de negociación que se pueda dar entre jueces, litigantes y abogados, pero evitó opinar sobre los casos específicos de los magistrados involucrados en la difusión de los audios que han desatado investigaciones desde la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Rodríguez señaló que esta decisión de no comentar sobre la posible ilegalidad en estas conversaciones que involucran a jueces como Walter Ríos (juez superior del Callao) y César Hinostroza (de la Corte Suprema) no es solo suya, sino parte de un acuerdo que fue tomado dentro del Poder Judicial.

"Todo presunto negocio es algo que debemos obviamente rechazar, pero no me voy a pronunciar en particular sobre este tema [...] Hemos quedado en la Corte Suprema que no nos pronunciemos porque, eventualmente, podría surgir algún suceso y alguno de nosotros podría intervenir", manifestó Duberlí Rodríguez en una entrevista a RPP.

El titular del Poder Judicial dijo que incluso él podría terminar asumiendo algún proceso si se produce una denuncia contra alguno de los involucrados, ya que dejará su cargo a fines de este año para reincorporarse a la labor judicial.

La Corte Suprema también acordó, este lunes, respaldar las investigaciones internas que se están llevando a cabo en la OCMA y el CNM.

Duberlí Rodríguez señaló que se deben afinar las normas que establecen mecanismos de reunión o consulta entre abogados y litigantes con jueces de cualquier nivel.

"Hay que establecer que, si bien abogados y litigantes tienen derecho a ser escuchados por los jueces, tienen que hacerlo de manera legal y antes que la vista de la causa [...] solicitando una entrevista con horarios establecidos. Existen normas al respecto, pero tienen que prohibirse, por ejemplo, llamadas telefónicas. No se pueden hacer consultas telefónicas sobre el estado de una causa", manifestó.