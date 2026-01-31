La Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento para exigir que funcionarios del más alto nivel descarten intromisiones, amenazas o condicionamientos. Además, indicaron que la crítica ciudadana debe ejercerse en un clima de respeto mutuo y tolerancia democrática. Ello, luego de que Fernando Rospigliosi cuestionara fallos judiciales y advirtiera con “barrer” el sistema de justicia.

“La CSJ rechaza que se condicionen las decisiones judiciales o se imponga cualquier tipo de censura. Es, asimismo, inaceptable para el Poder Judicial que las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias legítimas sean ocasión de amenazas de intervencionismo, la aplicación de medidas disciplinarias o de cualquier otro tipo”, indicó la institución.

“El Poder Judicial rechaza aquellas vedadas prácticas, en especial cuando se pretende exigir o utilizar el poder político para realizar estas conductas contrarias al orden democrático. Frente a ello expresa, su profunda preocupación y firme rechazo. Además, recuerda a la Nación que solo un Poder Judicial plenamente independiente puede garantizar la protección integral de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, así como una convivencia pacífica y próspera, en la cual la justicia sea reconocida como un servicio para el bien común”, añaden en su comunicado emitido el 30 de enero.

Pronunciamiento

Asimismo, el Poder Judicial reafirmó su propósito de seguir ejerciendo la función jurisdiccional que la Constitución y no rendirse ante “intromisiones, amenazas, imputaciones infundadas, o agresiones alevosas que pretenden instrumentalizar el control político, disciplinario o punitivo; sin temor ni sometimiento y con sujeción exclusiva al derecho, garantizando la dignidad humana y los Derechos Humanos”.

Este pronunciamiento se dio luego de que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, cuestionara públicamente a jueces que rechazaron aplicar la ley aprobada por el Congreso que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, en el marco del caso Cayara.

Así, el congresista de Fuerza Popular acusó de “politizados y prevaricadores” a los magistrados que no aplicaron la ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad y cuestionara que el Poder Judicial no acate normas aprobadas por el Congreso.

Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª. Sala Penal, (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata) se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando… — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 30, 2026

“Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!“, amenazó Rospigliosi.