Corte Suprema se pronunciará sobre jueces involucrados en audios

La Corte Suprema de la República convocó para este lunes a una reunión extraordinaria de la Sala Plena para analizar y emitir un pronunciamiento sobre la situación de los jueces involucrados en los audios difundidos por el portal IDL-Reporteros y el programa “Panorama”, los mismos que pondrían en evidencia una serie de favorecimientos a personas de confianza de los protagonistas de los audios.

“La Presidencia del PJ ha convocado para mañana, de manera extraordinaria, a Sala Plena de la Corte Suprema a fin de emitir un pronunciamiento ante las graves denuncias periodísticas que involucran a algunos jueces”, señala un tuit de la institución. No se informó a qué hora se llevará a cabo la reunión.

Las conversaciones difundidas involucran al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, así como a los miembros del CNM Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez. También al presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi, quien anteriormente laboró en el primer puerto.

Tras la difusión de estas conversaciones, algunas instituciones anunciaron el inicio de medidas. El CNM, por ejemplo, decidió también iniciar una investigación interna “para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, la misma que se hará con la celeridad y la rigurosidad que el caso amerita a fin de evitar impunidad alguna”.

El despacho del fiscal del a Nación, Pablo Sánchez, por su parte, dispuso iniciar “acciones preliminares” a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), así como a los dos magistrados involucrados.

El sábado, en conversación con El Comercio, el juez César Hinostroza indicó que no se pronunciaría sobre los audios, porque “son ilegales. “Yo no voy a comentar nada. Este es un delito de interceptación telefónica que no solamente han hecho al que habla, sino a varios jueces supremos […].En su oportunidad se sabrá la verdad”.