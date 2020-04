Los congresistas Carmen Omonte (APP), Lenin Checco (Frente Amplio) y Cecilia García (Podemos Perú) se mostraron a favor de que se reduzca el salario de los altos funcionarios del Estado, entre ellos los propios integrantes del Parlamento, durante el tiempo que dure la emergencia nacional a causa del coronavirus (COVID-19).

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, hizo anoche, en el programa “Al estilo Juliana”, esta propuesta, explicando que este tipo de medidas pueden ser dictadas desde el gobierno a través de un decreto de urgencia al tratarse de una situación extraordinaria la que se vive por la pandemia.

Omonte dijo que la propuesta de Ledesma “por supuesto que es bienvenida”. La exministra de la Mujer agregó que también se deben revisar los bonos por metas que reciben algunos funcionarios públicos.

“La propuesta de la señora Ledesma es bienvenida, se tiene que revisar esta medida, recordemos que tenemos a funcionarios que tienen sueldos de cerca de S/50 mil al mes, sin contar que en muchos sectores se manejan bonos, que no están transparentados”, manifestó la congresista de Alianza para el Progreso en comunicación con El Comercio.

El portavoz de Frente Amplio, Lenin Checco, consideró que se debe establecer un sueldo tope para los altos funcionarios del Estado.

“Todos queremos un tope, que no haya sueldos dorados, el tope puede ser el salario de un congresista, un poco más de S/15.000”, expresó a este Diario.

Checco señaló, a título personal, que él está de acuerdo con la propuesta de Ledesma.

“Sin necesidad de que me obliguen estoy haciendo uso de mis ingresos para comprar víveres en apoyo a personas que lo necesitan”, remarcó.

La vocera alterna de Podemos Perú, Cecilia García, consideró que los altos funcionarios del Estado no solo deberían reducir su remuneración durante la emergencia nacional por el coronavirus, sino de manera permanente.

“No puede ser posible que un presidente del Banco Central de Reserva gane más de S/40 mil, cuando el sueldo básico en el Perú es de S/930, esas diferencias no pueden existir más”, subrayó.

El congresista Edgar Alarcón (UPP) informó, a través de su cuenta de Twitter, que se adhiere a la propuesta de la presidenta del TC. En ese sentido, puso a disposición el 30% de su salario mientras dure la emergencia sanitaria.

“Propongo que lo recaudado se canalice a través de la Conferencia Episcopal Peruana. Mi donativo va para Arequipa e invito a las autoridades de nuestra región a unirnos para crear un fondo solidario canalizado por la arquidiócesis. Es lo que nos toca en esta hora difícil”, escribió.

El presidente del BCR, Julio Velarde, recibe S/41,6 mil mensuales, según su declaración jurada que consta en el portal de la contraloría. (Elaboración: Jonathan Castro para El Comercio)

“Me parece una tontería”

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, calificó la propuesta de Ledesma, para reducir las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado, como “una tontería”, que no contribuye a ninguna solución ante la crisis sanitario por el COVID-19.

“Me parece una tontería, no por mi sueldo que me importa un pepino, sino que me parece una tontería. Estamos tratando en esta medida que los sectores privados mantengan su sueldo y ahora usted quiere que la demanda se hunda porque se reduzca la mitad de los sueldos públicos”, expresó esta mañana en Radio Programas.

Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, consideró “un aporte constructivo” la iniciativa de la presidente del TC.

“Hay que reconocer este aporte constructivo de la señora Marianella Ledesma. En principio es una propuesta y está en permanente evaluación y tiene que estar sujeta a que no tenga ningún contraste con marco normativo”, refirió, en la conferencia de prensa que el presidente Martín Vizcarra suele brindar al mediodía para informar sobre las medidas del gobierno frente al coronavirus.