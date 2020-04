La emergencia sanitaria, declarada por el Gobierno, ante el avance del coronavirus (COVID-19) ha puesto en evidencia las primeras discrepancias entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso, que se instaló hace casi tres semanas. Dos analistas políticos y una politóloga responden si estas diferencias pueden llegar a escalar y si el Parlamento ha cumplido el rol que le corresponde en medio de la pandemia.

1. ¿El Congreso está cumpliendo el rol que le corresponde ante la emergencia sanitaria por el coronavirus?

Erick Sablich, analista político

“Al Congreso le corresponde un rol, es importancia que haya un contrapeso [al Ejecutivo en el estado de emergencia], pero lamentablemente no está cumpliendo ese rol de manera muy responsable. Hay un afán de aparecer en la foto de la crisis, de mostrar [ante la opinión pública] que ellos también están colaborando. Sin embargo, en ese camino le están complicando, en una situación extremadamente delicada, el campo de acción al Ejecutivo. El gobierno está tomando medidas muy técnicas y el Congreso está proponiendo proyectos que van, en cierta medida, en contra de lo que Palacio planifica de forma integral”.

María Alejandra Campos, politóloga

“Lo que le corresponde al Parlamento es lo que dice la Constitución. Diría más bien que en esta pandemia el Congreso debería buscar cumplir un rol menos protagónico al tradicional y delegarle el liderazgo al Ejecutivo. Eso no está ocurriendo”.

Arturo Maldonado, analista político

“Yo creo que no, se están disparando a los pies. Y todo comenzó con esto de tener sesiones presenciales, que las siguen realizando. Y luego hay una actitud un poco complaciente con los ciudadanos al tratar de plegarse a iniciativas de corte populista y no solo lo digo por las AFP, donde sí tiene que haber una reforma, sino por otras medidas también. He leído que están proponiendo que no se pague las pensiones en los colegios privados hasta mayo. Pero con esa medida se está rompiendo la cadena de pagos. Los profesores siguen trabajando. El Congreso está tomando medidas a corto plazo, pero no pensando en el futuro. Y en lo que se refiere a su función fiscalizadora, tampoco está dando la talla, no hay un acompañamiento al Ejecutivo ni gobiernos regionales en estos gastos por la emergencia”.

El analista político Arturo Maldonado ha cuestionado que el Parlamento continúe realizando sesiones presenciales, a pesar de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En la foto se observa al congresista Napoleón Puño Lecarnaque (APP) vestir un kit de protección completo, durante la sesión del 26 de marzo. (Foto: Congreso de la República)

2. El Congreso no tiene ni un mes de instalado, pero ya hay diferencias marcadas con el gobierno: la Ley de Protección Policial, el control concurrente y la liberación del 25% de los fondos de las AFP. ¿Se corre el riesgo de que se repita el escenario de confrontación? ¿El secretismo? ¿Y errores de otros Parlamentos?

Erick Sablich, analista político

“Partiría de un tema anterior, la modificación que el pleno hizo al reglamento del Congreso para permitir un rol distinto de la Junta de Portavoces es cuestionable, como lo ha dicho Óscar Urviola, expresidente del TC. Y, en general, sí hay un riesgo de que se vaya deteriorando la relación entre Ejecutivo y Congreso. Hasta el momento el Ejecutivo no ha salido a responder en términos duros al Congreso, el jueves el presidente fue cuidadoso al pedirle al Parlamento que lo dejen trabajar, pero habrá un punto en que el elevará el tono. Políticamente, el Congreso no está en la mejor posición para enfrentar al Ejecutivo, al presidente, que en estos momentos tienen una alta popularidad, el Parlamento corre el riesgo de ser visto con un obstáculo más que como un poder que intenta ayudar en la crisis”.

María Alejandra Campos, politóloga

“La dinámica parlamentaria ha sido siempre dicotómica: oficialismo versus oposición. Sin embargo, esta vez tenemos un Congreso donde no hay representantes del partido de gobierno (tampoco hay partido de gobierno). Eso significa que la confrontación entre los dos poderes del Estado es inevitable, aunque no va a alcanzar los niveles del periodo anterior”.

Arturo Maldonado, analista político

“Sí, sin duda se están repitiendo errores, este Parlamento ha entrado sin aprender las lecciones del Congreso anterior. En este tema de los fondos de pensiones privadas, el Congreso tiene toda la intención de seguir adelante. Lo que va a pasar es que el Congreso aprobará esta ley y luego el Ejecutivo la va a observar, ese será el primer signo de un enfrentamiento, que puede llegar a una confrontación por los otros temas que mencionas en la pregunta”.

3. ¿Cómo evalúa la relación del Parlamento con el Ejecutivo? ¿Cuál es la proyección para los próximos meses?

Erick Sablich, analista político

“Uno de los primeros errores del Ejecutivo es no haber intentado tener una bancada, eso le está haciendo más difícil canalizar sus propuestas, tampoco tiene una fuerza que lo defienda de manera abierta. El que está más cerca de asumir esta postura es el Partido Morado, pero con poca relevancia por el número de curules que tiene. La relación se va a ir complicando, a pesar de la comunicación que hay entre el presidente del Congreso y el presidente de la República. A estas alturas, ya hay más de 100 proyectos de ley de los parlamentarios, esto hará que haya más temas en conflicto. Aunque debo precisar que no creo que la confrontación vaya a llegar a los niveles del Parlamento anterior. Este Congreso es corto, se viene la campaña y estamos en plena emergencia por el COVID-19”.

María Alejandra Campos, politóloga

“Creo que va a ser un conflicto de baja intensidad. Los congresistas van a querer ganar notoriedad y popularidad, muchas veces colisionando con los intereses del gobierno. La falta de articulación de ambas agendas va a traducirse en una tensión constante. Sin embargo, dudo mucho que el Parlamento busque golpear proactivamente al Ejecutivo, justamente porque no les conviene pelearse con un actor tan popular”.

Arturo Maldonado, analista político

“Los congresistas no están midiendo, en este momento, el hecho de que el Ejecutivo y la figura del presidente son populares. Por lo tanto, las acciones que vayan contra las decisiones del gobierno serán vistas por la ciudadanía como medidas impopulares. Ellos están minando la legitimidad de entrada que puede haber tenido el nuevo Congreso. Y si esto pasa ahora, cuando el Ejecutivo tiene una alta aprobación, imagina cómo será cuando pase la pandemia y se ingrese al proceso electoral de 2021. En ese contexto, el Congreso tendrá muchos incentivos para enfrentar al gobierno, para legislar de manera más populista todavía. Seguramente la relación entre Ejecutivo y Congreso será tirante”.

4. ¿El Parlamento debe centrar sus acciones en la reforma política? ¿Por qué?

El Congreso disuelto dejó pendiente concluir la reforma política. En la imagen se observa a la Comisión de Constitución, dirigida por Rosa Bartra. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | GEC)

Erick Sablich, analista político

“No, yo creo que también el Parlamento debe de fiscalizar, tiene que cumplir un rol constructivo [en esta emergencia sanitaria], no lo están haciendo, se nota que todos tienen aspiraciones para las elecciones no solo de 2021, sino también de 2022. Y hay una carrera para ver quién es el más populista y eso no ayuda en estos tiempos”.

María Alejandra Campos, politóloga

“No. Si bien sería ideal que el Congreso complete la reforma política, pedirle eso al Parlamento es desconocer la lógica de la representación. El tema que le preocupa a todos los peruanos es el coronavirus, es inevitable que los parlamentarios se aboquen a esa causa. El tema está en cómo articular esfuerzos con el Ejecutivo en lugar de estorbar su tarea en medio de la crisis”.

Arturo Maldonado, analista político

“Durante la campaña muchos de los que hoy son congresistas tuvieron una vocación de implementar la reforma política, ya hay algunos proyectos de ley, sobre todo, el que propone cambios en la inmunidad. Estos tienen algunos matices, las bancadas se pueden poner de acuerdo en un corto plazo. Pero más allá de la inmunidad, la reforma política no tiene buenas perspectivas en este Parlamento”.