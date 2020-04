¿Podría ser excarcelado el expresidente Alberto Fujimori, ante el riesgo de contraer coronavirus? Dos especialistas en materia penal, Sophia Icaza y Andy Carrión, analizaron desde su perspectiva legal, la situación del exjefe de Estado quien cumple 25 años de prisión en el penal de Barbadillo (Ate) debido a una condena impuesta en los Casos Barrios Altos y Cantuta.

Como se recuerda, el lunes último, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, solicitó que se interponga un habeas corpus o se excarcele a su padre al considerar que el expresidente corre riesgos en torno a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

“Él está débil producto de las dolencias crónicas que padece y el seguir en contacto con personal que todos los días llega desde la calle es un riesgo muy grande para su vida”, indicó Fujimori Higuchi a través de sus redes sociales.

-Está aislado y protegido-

El abogado penalista Andy Carrión sostuvo que siempre es posible la presentación de un hábeas corpus si hay un potencial riesgo a la salud de una persona, pero consideró que en el caso de Alberto Fujimori no procedería.

Recordó que en el caso del árbitro Martín Tirado que es investigado por el “Club de la construcción”; su abogado interpuso un hábeas corpus, pero fue rechazado en primera y segunda instancia, “a pesar de estar en la población penitenciaria normal que podía hacerse pensar que sí se afectaría por el riesgo de contagio de coronavirus”.

Sin embargo, los jueces manifestaron que no tenían identificado un riesgo concreto y que en principio, no era la vía por la cual se debía solicitar dicha petición.

“En el caso del Alberto Fujimori, es particular pues la situación carcelaria en la que él se encuentra es de total aislamiento, en la que está en contacto directo con otros presos; y que incluso, tiene asistencia médica permanente”, explicó Carrión.

“No solo pido se interponga un hábeas corpus en favor de mi padre, sino que las autoridades evalúen toda alternativa legal”, indicó la lideresa de Fuerza Popular en un pronunciamiento (Foto: Twitter Keiko Fujimori)





Por tanto, si el objetivo es resguardar la salud de los internos ante los contagios, y en especial de Fujimori Fujimori por el Covid-19; “en la práctica se advierte más bien, que la situación carcelaria particular no aporta ningún elemento de que esté sometido a un riesgo potencial de contagio”.

“Por el contrario, se podría argumentar todo lo contrario; que él, por la condición carcelaria estaría muy bien aislado y protegido a diferencia de cualquier otros ciudadano. Es más sencillo realizarle un control minucioso y estricto de contacto con otras personas”, dijo.

Incluso, sostuvo Carrión, una persona que está en libertad está en más riesgo que el expresidente Fujimori, pues estas pueden salir a comprar o salir a realizar otras actividades necesarias.

“Ese sería un argumento determinante para negar un eventual hábeas corpus, no solo a él. Jurídicamente yo creo que no sería factible, no procedería”, concluyó.

-Él podría presentar su habeas corpus-

La abogada penalista Sophía Icaza, explicó que “el hábeas corpus puede ser interpuesto por el propio afectado (Alberto Fujimori) o un tercero".

Con dicho recurso, explicó, se buscaría un juicio de constitucionalidad respecto al riesgo inminente para la vida y salud frene a las condiciones de reclusión y el contagio del virus Covid-19.

Un aspecto de coyuntura mundial, que salvando distancias y tipo de medidas, ha sido analizado recientemente por del Poder Judicial, al variar la prisión preventiva por detención domiciliaria del ex ministro César Villanueva, “donde analizaron además, la edad y estado de salud”.

“En este caso salta a la vista los factores de riesgo del expresidente Alberto Fujimori (82 años de edad, paciente oncológico, hipertenso, etc; sumado a las condiciones de su reclusión en el Penal de Barbadillo, pone en evidencia el alto riesgo, grave e inminente de contagio del virus. Riesgo ratificado por el jefe del Inpe, aunque asevera que este no sería ‘tan alto’ al ser un penal de máxima seguridad”, indicó la abogada.

¿Existe otra posibilidad además del hábeas corpus para que sea excarcelado? Icaza recordó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante resolución administrativa 0000118-20202-CE-PJ, dispuso que los presidentes de las cortes “exhorten a los jueces penales para que revisen; incluso de oficio, la situación jurídica de los procesados y sentenciados privados de libertad”.

Lo anterior, sumado a las comunicaciones entre el INPE y el Poder Judicial, respecto a la grave crisis de hacinamiento y condiciones de protección carcelaria, que resultan una “bomba de tiempo”.

Sin embargo, aclaró que en este caso, “sería inviable”; por ejemplo, el otorgamiento de beneficios penitenciarios, “en atención a la naturaleza del delito y al ser compatible con lesa humanidad”. A ello se suma, el no pago de una reparación civil como aspecto a tomar en cuenta.

“Ahora bien, sin perjuicio de la revisión de la anulación del indulto que fuera otorgado al expresidente, cabría la remota posibilidad que el presidente de la República, dentro del marco de sus atribuciones constitucionales, emita resoluciones supremas otorgando indultos”, expresó.

Icaza reparó en que, en el caso del expresidente Fujimori, más allá del campo jurídico pasa por un tema políticamente mediatizado y sensible.

Finalmente, consideró que se deben analizar las recomendaciones que viene realizando la Comisión Interamericana de derechos Humanos, para personas privadas de su libertad.









