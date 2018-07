Crean comisión de reforma judicial presidida por Allan Wagner

El Gobierno creó la comisión que se encargará de crear un proyecto de reforma del sistema de justicia y que había sido anunciada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, como respuesta a la difusión de audios que revelan intercambios de favores y negociados entre jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)

El grupo de trabajo, denominado como "Comisión de reforma del sistema de justicia", dependerá directamente de la Presidencia de la República y su único objetivo será proponer medidas "urgentes y concretas" para reformar el sistema judicial "a fin de aportar a la construcción de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible".

El ex canciller Allan Wagner Tizón, actual presidente de la Asociación Civil Transparencia, dirigirá esta comisión, que, además, estará integrada por Hugo Sivina Hurtado, ex titular del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones; Delia Revoredo Marsano, ex magistrada del Tribunal Constitucional; Walter Albán, ex ministro del Interior y ex director de Proética.

También son parte de este grupo de trabajo Samuel Abad Yupanqui, Eduardo Vega Luna y Ana Teresa Revilla Vergara.

Los siete integrantes de esta comisión han sido nombrados ad honórem y tendrán que presentar, luego de 12 días de su instalación, un primer informe con recomendaciones al presidente Martín Vizcarra.

La propuesta que prepare este grupo será anunciada por Vizcarra el 28 de julio, en el mensaje a la Nación que pronunciará ante el Congreso.

La comisión de reforma del sistema de justicia se mantendrá vigente hasta que el mandatario, en una sesión del Consejo de Ministros, instale un mecanismos de coordinación y articulación de los diversos actores de justicia.

La creación de esta comisión responde a la difusión de audios interceptados en los cuales se escucha a los jueces Walter Ríos y César Hinostroza, así como a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) participar en presuntas negociaciones para favorecer a jueces y fiscales.

Esta información, además de generar esta respuesta por parte del Ejecutivo, ha generado procesos de investigación en diversas instancias, como la propia CNM y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

En paralelo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso iniciar el último domingo accionar preliminares a miembros del CNM y los jueces implicados en los audios, difundidos por IDL-Reporteros y “Panorama”.

En una nueva grabación difundida el miércoles por el canal de televisión se escucha al presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, pedir una suma de dinero.

"Estoy pensando en 10 verdecitos. Proponle, pero como garantía, yo le doy mi palabra (...). Si no sale, se lo devuelvo", dice el magistrado aludiendo aparentemente a un monto en dólares.

Los audios revelan "no solo el enorme grado de inmoralidad con que actúan quienes están llamados a impartir justicia, sino la existencia de mecanismos, de vicios, que pervierten la administración judicial que deben ser erradicados", subrayó Vizcarra el miércoles.

En otro audio se escucha al juez César Hinostroza, de la Corte Suprema, hablar sobre un proceso por la violación de una niña de 11 años: "¿Pero está desflorada? (...) ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?".

Hinostroza fue removido el martes de la sala de la corte que presidía y trasladado a otra, e inició vacaciones por 30 días.