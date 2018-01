El abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, se pronunció este martes sobre el anuncio del titular de la Comisión Madre Mía del Congreso, Héctor Becerril, de pedir el testimonio del ex mandatario Ollanta Humala en febrero próximo.

“El ex presidente Humala ha recibido a todas las comisiones investigadoras del Congreso sin excepción. Digamos que en principio, siguiendo esa línea, no creo que haya inconvenientes”, señaló Pedraza a El Comercio.

Pese a esto, el abogado dijo estar seguro de que Ollanta Humala espera que no se monte “un circo” con su interrogatorio, “tal como acostumbran hacer las comisiones investigadores del Congreso de la República”.

El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril anunció que aunque aún no hay un acuerdo sobre el día que se tomará el testimonio del ex mandatario (2011-2016), él, como titular del grupo que investiga las presuntas ejecuciones extrajudiciales en la base Madre Mía, planteará como fecha el próximo 16 de febrero, por la necesidad de contar con dicha declaración.

Cabe señalar que en octubre del 2017, la Comisión de Fiscalización del Congreso buscó interrogar en el penal de la Diroes al ex jefe del Estado sobre la extraña muerte de su ex empleado, el cabo del Ejército Emerson Fasabi, ocurrida el 21 de julio de 2015. Sin embargo, Ollanta Humala decidió no recibir a los legisladores. Una semana después recibió al grupo, aunque no respondió preguntas.

De otro lado, Wilfredo Pedraza insistió en que Nadine Heredia y Ollanta Humala “se sienten indignados” por la prisión preventiva por 18 meses que vienen cumpliendo.

“Parece haber un doble estándar que se hace por razones políticas, de cobardía de no soportar la presión política y mediática. Con el mismo razonamiento de la sala en el caso de los empresarios [de las empresas consorciadas a Odebrecht], Ollanta Humala y Nadine Heredia no deberían estar presos ni un minuto más, y ya van más de seis meses”, concluyó.

