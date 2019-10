La integrante del Parlamento disuelto, Marisol Espinoza, recientemente expulsada de Alianza para el Progreso (APP), respondió los cuestionamientos del líder de dicha agrupación, César Acuña, y negó haber sido aliada de Fuerza Popular o el Apra.

“Primero [quiero] aclarar y señalar que yo no me he aliado con nadie. Hay que aclarar bien las cosas, este es un cliché que se ha utilizado durante todas las votaciones [del Congreso]. Si votas a favor y con ellos, con el fujimorismo y el aprismo -que también era Acción Popular y otros partidos- entonces eres aliado, satélite y te colocan la etiqueta. Pero si votas con los otros, eres el bueno, pero a los otros no les gusta entonces también te etiquetan como comunista, izquierdista, caviar”, señaló en Canal N.

César Acuña acusó a Marisol Espinoza de haberse aliado a Fuerza Popular y el Apra, en contra de directivas del propio partido. Esta fue la razón de su expulsión.

“Espinoza Cruz contradijo la decisión del partido Alianza Para el Progreso del 10 de agosto, en que fijó las reglas claras respecto al adelanto de las elecciones. Ella ha actuado a título personal, confabulándose con los fujiapristas, de quien es aliada, a fin de hacer daño a nuestro partido”, sostuvo Acuña el último martes.

Alianza para el Progreso emitió un comunicado en el que informa que la Dirección Nacional decidió abrir un proceso disciplinario contra Richard Acuña, Luis Iberico, Marisol Espinoza, Rebeca Cruz, Miguel Castro, Francisco Villavicencio y César Vásquez.

“Ahora vemos que a todos nos van a someter [a un proceso], pero definitivamente creo que hay que saludar el volver a tomar -como señala APP- el camino que corresponde”, dijo.

Marisol Espinoza remarcó que no le queda claro si esta decisión significa un retroceso a su expulsión. “[¿Están rebobinando su decisión de expulsión?] No la tengo clara”, afirmó.

“Lo que yo quiero señalar y quiero ser enfática. Aquí ha habido, hay, mucha presión de alcaldes y gobernadores regionales y por eso vuelvo a insistir, el tema debería desvincularse. Si bien es cierto hay promesas de obras, hay recursos prometidos para municipalidades, este es un tema país, es un tema que no puede regirse por el tema económico”, sostuvo.

Indicó que conversó con el líder de APP, César Acuña, y pudieron esclarecer muchos temas. “La conversación ha sido bastante afable, una conversación en la que se han esclarecido muchos temas y todavía hay que conversar”, expresó.

Marisol Espinoza defendió sus decisiones como parlamentaria y dijo que al no cumplirse las condiciones adoptadas por el partido sobre el proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo, su voto fue en contra en la Comisión de Constitución.

“El partido aprobó el adelanto de elecciones, pero hay que señalar que fue bajo dos condiciones: que no sea por referéndum, que vaya a dos legislaturas y la segunda cuestión […] el diálogo, porque una de las cosas a las que se ha renunciado en este país es al diálogo. No se cumplió [con ninguna de] las dos”, detalló.